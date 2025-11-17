Arrasate exige la oficialidad de la selección vasca : "Queremos un equipo que nos represente... es el turno de los políticos"

La selección de Euskadi derrotó ayer a Palestina en un amistoso enmarcado en una jornada festiva y de solidaridad con el pueblo gazatí. Los goles de Elgezabal, Guruzeta e Izeta sirvieron para que los de Jagoba Arrasate se llevaran un triunfo en el que el resultado fue lo menos importante, con la reivindicación de la oficialidad de la 'Euskal Selekzioa' y las muestras de solidaridad con Palestina.

Fueron más de 50.000 espectadores los que se reunieron en un San Mamés abarrotado de banderas palestinas e ikurriñas. Sobre ello se pronunció el entrenador del Mallorca y seleccionador de Euskadi, que solicitó la actuación de los políticos para hacer oficial la selección vasca.

"Hay un pueblo que quiere una selección..."

El entrenador del Mallorca subrayó que el estadio de San Mamés «ha demostrado que hay un pueblo y unos jugadores que quieren que haya una selección que les represente. Ahora es momento de los políticos».

Con lo deportivo en un segundo plano, el seleccionador de Euskadi destacó también que el partido frente a Palestina, "más allá del juego o de los resultados, es la muestra de hasta dónde puede llegar el fútbol". "Ha sido inolvidable. Por supuesto que el fútbol no es lo más importante, pero puede llegar a cotas que no te puedes imaginar. Lo que me llevo es que están muy agradecidos. No conocían Euskal Herria y creo que lo van a recordar toda la vida. Esa es nuestra principal victoria», concluyó.

Una reflexión que ha generado un gran revuelo en "X", donde muchos usuarios arremeten contra el técnico: "En Mallorca deberían mirar a quien contratan...", "¿De verdad los jugadores prefieren jugar pachangas a hacerlo con una de las favoritas al Mundial? o "que vergüenza que utilices Palestina para esto", son algunas de la críticas al seleccionador vasco.

La bandera del independentismo

La exigencia de Arrasate a los políticos, sin embargo, no es algo nuevo. Unas selecciones al margen de España que puedan competir a nivel internacional siempre ha sido una de las banderas del independentismo y por eso Pedro Sánchez no dudó en ponerlo sobre la mesa de negociación con Junts para lograr su apoyo a la investidura.

El presidente del Gobierno se mostró dispuesto a ceder el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas en distintas disciplinas deportivas, a cambio del apoyo de Junts y ERC a su investidura. fue una de las ofertas que el PSOE puso sobre la mesa para ayudar a los separatistas a presentar ante su electorado logros en materia de autogobierno dentro el marco constitucional. Una treta que no es nueva y que ya había utilizado en 2019 con el PNV, aceptando una enmienda de los nacionalistas vacos a la Ley del Deporte que se aprobó en diciembre de 2022.

Un brindis al sol de Pedro Sánchez de difícil cumplimiento.

El "no" rotundo de FIFA y UEFA

Tanto la FIFA como la UEFA se han opuesto de forma reiterada a reconocer a las selecciones vascas y catalanas. Ambas entidades reconocen a Cataluña y País Vasco como comunidades autónomas dentro del Reino de España. No se trata de un estado independiente reconocido por la comunidad internacional “por lo que la solicitud de los nacionalistas no tiene viabilidad ninguna”.

Y en este sentido Uribes lo dejó muy claro: "Tenemos que ser conscientes de que hay unas reglas internacionales, que los comités internacionales, que reconocen la idea de una federación por Estado y son realidades que no debemos obviar".