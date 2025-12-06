Así ha devuelto Raphinha la felicidad al Barcelona

«He dicho muchas veces que Raphinha es un jugador muy importante para nosotros y ha demostrado por qué. Su intensidad en el partido para recuperar el balón, pero también con él es realmente enorme para nosotros y tenerlo en el equipo es muy, muy importante», decía Hansi Flick en la previa de la visita a La Cartuja para enfrentarse al Betis. El extremo brasileño tiró del Barcelona el año pasado para que los azulgrana ganaran el triplete nacional, y le ha echado mucho de menos cuando ha estado fuera por lesión últimamente.

Nueve partidos fuera

Raphinha se perdió nueve partidos por un problema muscular, y le ha costado volver a estar bien, pero ahora ha recuperado su mejor nivel y su entrenador vuelve a ser feliz. «Se nota que hay más confianza, estamos de buen humor. Dimos un paso adelante realmente fantástico (ante el Atlético), se demostró que cuando estamos bien conectados, en la posición correcta y cada jugador es como una unidad, entonces todo está bien, así que tenemos que seguir jugando a este nivel, pero jugando como un equipo, jugando juntos, unos para otros, esto es lo que quiero ver», continuaba el técnico alemán, que después del partido ante el Alavés reconoció que estaba sufriendo.

Vuelta al liderato

Ahora ha recuperado la sonrisa y mucha culpa la tiene Raphinha, con el que el Barça ha ganado los tres partidos de Liga desde que recibió el alta. Aprovechando los empates del Madrid, los azulgrana han vuelto al liderato, que este sábado defienden en Sevilla ante el Betis. Una dura prueba, porque los verdiblancos recuperan a Antony, sancionado en el derbi, y a Lo Celso. Isco todavía no está disponible, igual que Amrabat.