Así es Pedro Scooby, el surfista con el que Neymar habría tenido relaciones sexuales en una orgía: "No hubo límites"

Neymar y polémica parecen un binomio indivisible. Tras una temporada plagada de lesiones y polémicas en París, el brasileño vuelve a colocarse en el foco mediático por un escándalo sexual que ha provocado un enorme revuelo con censura incluida, en Brasil. Su enfrentamiento con Mbappe, que no dudo en airear en redes sociales, los rifirrafes en el vestuario o las fiestas hasta el amanecer -por las que fue denunciado por sus vecinos en París- causaron un gran malestar en el PSG y ahora este tremendo lío lo colocan de nuevo en la picota.

"Él se centró en el hombre"

La bomba saltó cuando la influencer brasileña Sophia Barclay, aseguró que el futbolista habría participado en una orgía donde ella también estuvo. Según la versión de Sophia, Neymar habría sido infiel a Bruna Biancardi en una orgía donde había dos hombres y dos mujeres. Habría pasado después de una noche de fiesta en una habitación de hotel. "Éramos cuatro y no había límites. Neymar besaba a Scooby, y Scooby a Neymar", asegura la instagramer. También dice que ella acabó centrándose en la otra chica, mientras que Neymar se dedicó a mantener relaciones sexuales con el hombre, Pedro Scooby.

En el programa Chupim, de la emisora radiofónica Metropolitana FM, la influencer Sophia Barclay, con más de 131.000 seguidores en Instagram, relató que todo ocurrió durante una fiesta que el jugador organizó en pleno confinamiento por la pandemia de COVID-19. Barclay sostiene que el delantero del PSG se encargó de que nadie supiera nada sobre esta celebración porque obligó a los asistentes a dejar los móviles en la entrada y porque toda sus pertenencias quedaban bajo el cuidado del equipo de seguridad.

El escándalo ha alcanzado tal dimensión que el programa se ha visto obligado a retirar el contenido de su canales y redes sociales mientras Barclay ha denunciado una campaña de acoso en la que ha llegado a sufrir numerosas amenazas de muerte. "Estoy bien, ¿de acuerdo? No se preocupen. Tengo la conciencia tranquila... Dicen que soy la vergüenza de la comunidad. Cariño, no soy parte de ninguna comunidad, lo único de lo que soy parte es de cuidar de mi propia vida. Estoy cansada de que me falten al respeto", afirmó manteniendo la veracidad de su relato.

¿Quién es Pedro Scooby?

Si Neymar ha sido señalado permanentemente por sus relaciones, a Scooby tampoco le faltan escándalos . Surfero e influencer, el brasileño Pedro Scooby acumula más de seis millones de seguidores en Instagram. Neymar y él se conocen desde hace años, y en ocasiones se han dejado ver juntos.

Pedro Scooby es un referente del surf de olas gigantes, pero lo cierto es que el surfista brasileño está también en el foco mediático por sus relaciones sentimentales -descendencia incluida- con famosas, por participar en el Gran Hermano de Brasil o por sus posts polémicos en redes sociales. El pasado mes de noviembre ya provocó una agria polémica en redes sociales por una foto que subió con billetes de 50 y 100 reales brasileños (unos 10 y 20 euros, respectivamente). Aunque la imagen formaba parte de un vídeoclip, el deportista no se libró de brutales criticas en redes sociales y se vio obligado a defenderse. "Para empezar, no lo veo como ostentación sino como inspiración. Yo fui un niño de Curirica que iba a la playa en furgoneta y no tenía ningún referente, nadie a quien le hubiera ido bien en la vida. Lo más importante para mí es ser feliz, pero si puedo ser feliz y seguir teniendo dinero es la mejor combinación. A veces siento que tener dinero es una ofensa y no un logro. A la gente le incomoda. Tienes que demostrar que lo has ganado honestamente, luchando, trabajando. Ser rico no es un pecado, como no lo es tener dinero", escribió en una serie de stories en Instagram.

Hace solo un mes, Neymar ya tuvo que pedir perdón públicamente por otra infidelidad. En este caso con la influencer Fernanda Campos y con su novia embarazada. El atacante reconocía en un mensaje de Instagram sus "errores en su vida personal" y ha pedido perdón a su pareja Bruna Biancardi, a la que trató de "justificar lo injustificable". A raíz de estos cuernos salió a la luz un acuerdo entre el futbolista y Bruna Biancardi, que permite que el brasileño mantenga relaciones sexuales con otras personas siempre que cumpla tres normas: no besar en la boca, ser muy discreto y usar siempre preservativo.

¿Volverá a pronunciarse Neymar tras su último escándalo? De momento el futbolista, que podría ver amenazada su continuidad en el PSG con el fichaje de Dembelé, guarda silencio.