Así ha sido el gol de chilena de Witsel al Barcelona

Axel Witsel marcó uno de los goles de su vida con 36 años. Titular en el partido que enfrentaba al Girona contra el Barcelona, el centrocampista belga logró el 1-1 de una manera espectacular, con una acrobática chilena ante la que nada pudo hacer Szczesny.

Antes, Pedri había adelantado al conjunto local, con otro gran tanto en el que él empezó la jugada en su área y la finalizó con un suave remate con la izquierda.

El arranque de partido del Barça fue imponente, pero después de ponerse por delante, su rival reaccionó. Aparte del gol de Witsel, tuvo tres mano a mano claros para irse al descanso con ventaja.

El conjunto de Flick también dispuso de dos opciones buenas, una de De Jong, que paró Gazzaniga, y una falta que Rashford estrelló contra el larguero. Pese a todo este arsenal ofensivo de ambos, la primera parte acabó 1-1.