El Atlético alucina con Correa y parece no entender su despedida: "Tiene contrato hasta 2026"

El Atlético de Madrid venció este domingo por 4-1 al Real Betis Balompié en la jornada 37 de LaLiga EA Sports, con doblete incluido de Julián Álvarez y un gol de Ángel Correa que parecía ser el broche final a su etapa como colchonero.

Al final del partido, Correa dio la vuelta al campo para saludar a su público mientras recibía el cariño del Metropolitano acompañado por sus capitanes, Koke y Giménez, a los que después se unió Oblak, y por el portero argentino Juan Musso. Una vuelta que sonaba a despedida y más después de que le entregaran una camiseta clásica del Atlético con el diez a la espalda.

Al grito unánime de "Correa, Correa", el argentino, emocionado, fue saludando a la que ha sido su afición durante 10 años, los transcurridos desde 2015 hasta 2025, en los que ha militado en el Atlético de Madrid. Correa abandonó la hierba y se marchó a los vestuarios entre los aplausos de sus compañeros Giménez, Musso, De Paul y Oblak. También de su entrenador, Diego Pablo Simeone, que le esperó para darle un abrazo.

"Gracias por tanto"

Pero aún hubo más y Correa quiso despedirse de su afición en redes sociales. "Hoy viví mi último partido en casa con esta camiseta que tanto amo. No fue un día más, fue un cúmulo de recuerdos, emociones y gratitud. Gracias al club, a mis compañeros y a esta afición increíble que siempre me hizo sentir uno más. me llevo cada aplauso, cada ovación y cada momento en el corazón. Siempre estaré agradecido por todo lo que viví en el Atleti. Gracias por tanto", escribió en su perfil de Instagram.

Un comunicado sorprendente

Sin embargo para sorpresa de todos, el Club ha publicado un comunicado en el que se desmarca de esta despedida y parece no entender nada de los ocurrido ayer sobre el césped nada más acabar el partido.

"Ante las dudas generadas al final del encuentro que ayer disputamos ante el Real Betis en el Riyadh Air Metropolitano, el club quiere aclarar que actualmente Ángel Correa tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2026" comienza afirmando el Atlético que asegura, además, no tener oferta alguna sobre el jugador.

"Ningún club se ha puesto en contacto con nuestra entidad para iniciar negociaciones para un posible traspaso de nuestro delantero, ni su representante nos ha trasladado ninguna oferta por el internacional argentino", añaden.

"Ángel Correa llegó al Atlético de Madrid en diciembre de 2014 y desde entonces ha disputado 465 partidos oficiales, convirtiéndose en el sexto jugador con más partidos en la historia del club. Además, en estos partidos ha logrado 88 goles. Una brillante trayectoria que el club reconocerá como merece en su momento cuando el jugador termine su contrato o si se diera la circunstancia de un traspaso a otro club", concluye el comunicado oficial.

Mientras tanto, en México ya dan por hecha su llegada a Tigres. "Angelito Correa se despide de la afición del Atlético de Madrid… tras su llegada a los Tigres de México. Pronto, un nuevo capítulo", escribió en su cuenta de Twitter Fabrizio Romano. Desde Italia aseguran incluso que existe un acuerdo verbal según el cual el futbolista rojiblanco llegaría al equipo de Nuevo León tras un traspaso de seis millones de euros, 14 menos de los que se pedía en un principio..