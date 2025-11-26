Atletico - Inter, en directo hoy: quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League

Si bien en la Serie A no termina de carburar del todo -es cuarto a tres puntos de la Roma, que lidera la tabla-, lo cierto es que a estas alturas los neriazzuri son uno de los tres equipos que cuenta sus partidos por victorias en Europa. Ahora mismo los italianos son terceros, empatados con Bayern y Arsenal. Rival muy duro para el Atleti, que aspira a ser el primer equipo de la temporada que le quita puntos en esta Champions.