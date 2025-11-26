Directo
Atletico - Inter, en directo hoy: quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League
Los del Cholo Simeone, que acumulan dos victorias y dos derrotas, buscan un triunfo que les haga escalar en la clasificación.
Atletico - Inter: quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League, en vivo online
Alineación del Inter
Sale el equipo italiano con casi todo lo que tiene. Se guarda a Thuram en el banquillo y ya sabemos que tanto Dumfries como Mkhytarian están lesionados.
El XI de Simeone
Ya tiene el Atleti su equipo... con Griezmann en el banco de suplentes.
Goleada en la Youth League
Como el partido de los mayores se le parezca mínimamente, ya será un éxito enorme para el Atlético. Los chavales han goleado 4-1 al Inter y, además, se han clasificado para la siguiente fase de la competición.
El Inter, lanzado en Champions
Si bien en la Serie A no termina de carburar del todo -es cuarto a tres puntos de la Roma, que lidera la tabla-, lo cierto es que a estas alturas los neriazzuri son uno de los tres equipos que cuenta sus partidos por victorias en Europa. Ahora mismo los italianos son terceros, empatados con Bayern y Arsenal. Rival muy duro para el Atleti, que aspira a ser el primer equipo de la temporada que le quita puntos en esta Champions.
El Top8 o el abismo
De lo que haga hoy el Atlético de Madrid dependerá el objetivo de esta Fase Liga para el cuadro colchonero. Si gana, se acercará mucho al Top8 y podrá pelearlo en las últimas tres jornadas. Pero ojo porque, en caso de derrota, puede acabar esta quinta fecha asomado al precipicio de la eliminación. Con seis puntos, el devenir de los próximos 90 minutos va a ser fundamental para encarar esta recta final con una expectativa u otra.
¡Bienvenidos a la Champions League!
¡Buenas tardeeeeeeeeeees! Bienvenidos, bienvenidas a la Champions League. Ya estamos metidos en la segunda parte de esta quinta jornada que, a partir de las 21 horas, va a vivir un auténtico partidazo entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. ¡Vaaaaaaaaamos que arrrrrrancamos!
