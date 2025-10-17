Atlético de Madrid - Osasuna: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga

El Atlético de Madrid recibe este sábado 18 de octubre en el Riyadh Air Metropolitano al Osasuna, en un duelo correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports. El partido es un reto vital para el conjunto colchonero, que busca aprovechar su fortaleza en casa para escalar en la tabla, mientras los rojillos intentan romper su mala racha como visitantes y sorprender en la capital. La experiencia estratégica de Diego Simeone y la valentía táctica de Alessio Lisci se medirán en un duelo con todos los ingredientes para dar un verdadero espectáculo.

Los colchoneros llegan al duelo en el quinto puesto de la clasificación con 13 puntos, luego de empatar 1-1 ante el Celta de Vigo en Balaídos antes del parón internacional. Con ese resultado ampliaron su racha a cinco partidos consecutivos sin perder, pero se convirtió en el cuarto empate de la temporada, lo que todavía no mejora el inicio irregular de la campaña. El equipo de Diego Pablo Simeone ha trabajado en la solidez y ritmo, recuperando de a poco la presión alta que lo caracteriza y mostrando un ataque más equilibrado con las buenas actuaciones de Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Celta de Vigo - Atlético de Madrid Salvador Sas Agencia EFE

En la rueda de prensa previa, Simeone afirmó que el equipo "ha recuperado la intensidad habitual y debe seguir sumando con humildad y equilibrio". El argentino no contará con Clément Lenglet, sancionado, y mantiene la duda de Johnny Cardoso por un esguince de tobillo leve. El equilibrio en casa sigue siendo su gran fortaleza: los rojiblancos han logrado ocho victorias en sus últimos nueve partidos en el Metropolitano, marcando tres o más goles en siete de ellos.

Enfrente estará un Osasuna que ocupará la decimosegunda posición con 10 puntos. Los de Alessio Lisci vencieron 2-1 al Getafe en la última jornada, un impulso necesario tras varios resultados irregulares. No obstante, su debilidad fuera de El Sadar es evidente: en cuatro salidas, acumulan cuatro derrotas y apenas un gol anotado. El entrenador rojillo fue claro en la previa: "Debemos ser valientes y precisos en las transiciones si queremos competir en un campo tan exigente". El italiano no podrá contar con Aimar Oroz por lesión.

CA Osasuna v Getafe CF - La Liga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

Aunque el Atlético había dominado el enfrentamiento durante años, con 11 victorias consecutivas entre 2016 y 2023, en las últimas tres citas Osasuna se impuso dos veces, ambas por al menos dos goles de diferencia. En el Metropolitano, sin embargo, los colchoneros mantienen la supremacía, con solo una derrota en la era Simeone, un 1-4 en 2024 bajo la dirección de Jagoba Arrasate.

Lisci sueña con repetir la hazaña

Para Alessio Lisci, este enfrentamiento tiene una carga especial. El entrenador ya sabe lo que es ganar en este escenario, pues el 16 de febrero de 2022, cuando entrenaba al Levante UD, consiguió una sorprendente victoria 0-1 ante el Atlético de Madrid con un gol de Gonzalo Melero. Aquella noche, el Levante era colista, pero el italiano impuso un planteamiento táctico impecable que anuló por completo el poder ofensivo rojiblanco, que lideraba Luis Suárez.

Real Betis v CA Osusuna - LaLiga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

El estratega apostó por una defensa de cinco y líneas muy juntas, logrando que el Atlético no realizara ni un solo disparo a puerta. Esa victoria fue un "golpe táctico" al Simeone más previsible de los últimos años. Cuatro temporadas después, Lisci vuelve al Metropolitano con el Osasuna, teniendo en la mente la idea de repetir aquella gesta y demostrar que su método, basado en la disciplina y la lectura táctica, puede volver a desafiar a un gigante de LaLiga.

Horario y dónde ver online TV el Atlético de Madrid - Osasuna, LaLiga EA Sports

El partido comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española) y será televisado por DAZN y el Plan HBO Max DAZN, así como en las plataformas de Movistar Plus+ LaLiga y Orange. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid - Osasuna

Atlético de Madrid

Jan Oblak, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Dávid Hancko, Pablo Barrios, Koke, Nicolás González, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Osasuna

Sergio Herrera, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Valentin Rosier, Jon Moncayola, Lucas Torró, Moi Gómez, Abel Bretones, Ante Budimir y Víctor Muñoz.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea