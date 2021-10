Fútbol

El fútbol, como sucede con la vida tantas y tantas veces, cambia de impresión cada vez que respira. Cuando todo pintaba negro para el Atlético a un cuarto de hora del final del partido frente al Milan en la Champions, apareció Griezmann para marcar y encarrilar la remontada en San Siro. Más tarde fue Luis Suárez el encargado de culminarla. Cinco años después de su último gol como visitante en la máxima competición europea, el uruguayo volvió a marcar lejos de su estadio. Y el sábado llegaba el Barcelona a un Wanda Metropolitano donde por fin se completaba el aforo 18 meses después. Lemar estuvo en plan estrella y el minino portugués fue titular para deleite del respetable. Al descanso el marcador ya señalaba 2-0 para los rojiblancos que, lógicamente, estaban desatados.

Todo lo que he apuntado había ocurrido en apenas 60 minutos de juego total. Sí, una hora que representa todo lo que puede llegar a dar de sí este equipo. Es cierto que los de Ronald Koeman no son lo que eran. Lo del Barça da para otra columna. El equipo del Cholo tiene aún mucho margen de mejora y también es muy cierto que no hay ningún rival que este para sacar pecho. A estas alturas de la temporada y tal y como están el resto de presuntos candidatos al título, lo fundamental es no perder el tren de la cabeza mientras se alcanza el punto óptimo de forma. Los del Cholo Simeone deben crecer en confianza y la semana pasada es el mejor punto de partida para ello. Al técnico argentino le tocará lidiar bien con los egos de la plantilla para que no entren en conflicto teniendo en cuenta la cantidad de opciones con las que cuenta. Los minutos de juego no dan para todos, al menos en la cantidad que desearía la mayoría, pero el camino para el entrenador es cada vez más claro. Con el parón de las selecciones, la próxima jornada liguera será ya a mediados de octubre. Pocas bromas y ninguna excusa para todo lo que se avecina.

Simeone tiene armas suficientes para seguir haciendo historia.