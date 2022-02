El pique de Simeone y Xavi por el estilo: ”Aquí no entenderían que nos cerrásemos once en el área”

A Simeone le preguntaron qué le parecía Xavi como entrenador y lanzó un ataque que tenía guardado desde hace tiempo. “Allá por 2016 recuerdo una nota de Xavi en Universo Valdano de Xavi que comentaba que el fútbol del Atlético de Madrid no era el estilo de los equipos grandes”, se quejaba. Y le desafiaba a que demostrara ahora si él es un entrenador para equipos grandes. “Ahora va a tener ocho jugadores de ataque y la posibilidad de poder desplegar todo lo que él busca, lo que él quiere, lo que se imagina y todo lo que fue creciendo desde su cuna en Barcelona”, aseguraba el entrenador del Atlético.

Simeone encuentra la razón de las críticas de Xavi en su falta de recorrido futbolístico, siempre alrededor del Barcelona y su estilo. “Cuando uno convivió solamente con una situación en su vida no entiende de otras situaciones. Cuando uno tuvo la posibilidad de girar y de tener diferentes situaciones en su vida entiende que no todo es una sola cosa. Es respetable lo que opina porque ha convivido con una etapa del Barcelona muy buena, con grandísimos entrenadores, enormes éxitos y ahora a tratar de demostrar el entrenador que es, que seguramente será muy bueno”, dice.

Aunque guarda un elogio envenenado para el entrenador del Barcelona. “Me gusta cómo juega el Barcelona. Ha impuesto la filosofía que ha tenido toda su vida y está en ese camino. Va a tener ocho jugadores para tres lugares y no es fácil. Tiene las herramientas para seguir manteniendo el estilo del Barcelona de toda la vida. Con estas armas que han podido incorporar tiene opciones”, asegura.

Y Xavi se defiende y aclara su opinión sobre la manera de jugar del Atlético y de Simeone como entrenador. “No sería el estilo del Barça. No creo que el Barça ni el entorno entendieran la forma de jugar del Atlético de Madrid. Creo que no encaja. No quiere decir que no tenga mérito ni quiere decir que no sea un estilo competitivo, que no hayan ganado títulos, pero no es nuestra idea. La gente no entendería que nos cerráramos en un bloque bajo atrás once jugadores dentro del área. Nadie te dice que no puedes ganar de esta forma, han ganado dos Ligas y han estado muy cerca de ganar dos Champions y es un estilo muy concreto. Pero no es el estilo del Barça. No significa que no admire al Cholo como entrenador, cómo convence el Cholo de jugar de esa forma te dice el buen entrenador que es, pero no es el estilo del Barça”, asegura el técnico azulgrana.