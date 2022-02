Las dudas más mortales para el Atlético

Cuando se dice que el Atlético no se parece al Atlético esta temporada es casi sinónimo de decir que Oblak no se parece a Oblak durante esta temporada. No hace milagros como hacía antes para sostener a un equipo al que no le importaba echarse atrás porque era lo que mejor sabía hacer. Ahora, se echa atrás y pierde o va al ataque y le marcan gol. Es como quien se mira al espejo y no se reconoce. Quien mira a su portero, que era muy de fiar, y no tiene muy claro a qué atenerse. Nunca antes el Atlético de Madrid había sido tan vulnerable atrás como esta temporada, con 42 goles en contra en 31 partidos, con dos o más tantos recibidos en ocho de sus diez encuentros más recientes, ni Jan Oblak había demostrado tantas dudas como ahora, hasta el punto de que su promedio de porterías a cero se ha reducido este curso a la mitad respecto a sus 303 encuentros oficiales anteriores.

«Cada vez que recibimos un tiro al arco desgraciadamente es gol, esperemos que cambie y la situación sea a favor nuestro en situaciones concretas. Necesitamos levantar la concentración y la intensidad, ganar más duelos. Hemos buscado que el equipo ataque mejor, y hoy somos el tercer equipo más goleado en la Liga, estamos sufriendo lo que nunca nos pasó», explicaba ayer Simeone, que busca un punto de inflexión para levantar el ánimo a los suyos, pero no lo encuentra. Ni el pase en Champions ni la remontada contra el Valencia han tenido continuidad. «Hay que ir trabajando en consecuencia de las circunstancias, y no se puede hacer otra cosa que buscar soluciones. Los futbolistas están ilusionados y con muchas ganas de hacer las cosas bien», continuaba el entrenador.

Desde verano de 2014 hasta que se proclamó campeón de la Liga el pasado mes de mayo en Valladolid, Oblak había sostenido su portería imbatida en 159 de sus 303 partidos. Un 52 por ciento de sus choques terminaron sin daño en su marco. En la actual temporada, sólo hay ocho ejemplos similares a lo largo de sus 31 duelos, que suponen un 25 por ciento Y sólo dos corresponden a los últimos 14 compromisos. Son el 2-0 al Rayo Vallecano y el 0-5 al Rayo Majadahonda.

Sin él, Simeone no tiene a quien agarrarse y va apagando fuegos: «Si tiene claro cuál es el problema, estaría bueno saberlo», aseguró ayer el entrenador argentino cuando le preguntaron por las declaraciones de Joao Félix en «The Athletic»: «Sabemos lo que está pasando, pero prefiero no hablar de eso». Es una relación rota, como la seguridad de Oblak en la portería.