Pablo Barrios, la nueva ilusión del Atlético antes de recibir al Barcelona

Fuera de Europa y lejos en la Liga, el Atlético tiene que seguir apretando y necesita generarse ilusiones nuevas. Una de ellas es Pablo Barrios. Ya había debutado ante el Cádiz el pasado octubre, saliendo en la segunda parte para disputar 18 minutos, e incluso participó al final en la Champions contra el Oporto el día de la debacle rojiblanca. En Copa ha sido decisivo este diciembre y por eso Simeone decidió seguir dándole continuidad con su primera titularidad en Liga, ante el Elche. Se ha ganado partir con muchas opciones de actuar de inicio también ante el Barcelona. «El fútbol es un juego que te pide hacer lo que ves en los entrenamientos y en los anteriores partidos, da igual que tengan 20 años o 35», explicó el técnico, que no va a tener una charla especial con el chaval y si lo considera necesario, a jugar y punto. El centrocampista podría ocupar el puesto de Koke, que no dudó en elogiar a la nueva joya colchonera. «Para mí es bonito, porque yo he pasado por una situación más o menos parecida, entre comillas: salir de la cantera y jugar con el primer equipo. Pablo está haciendo grandísimos partidos y goles», dijo el capitán en DAZN. «El día de mañana me gustaría que gente como él estuviera en el equipo. Es un pasito que está dando. Todavía le queda mucho, mucho margen de mejora y muchas cosas por hacer dentro del club, pero es bonito que gente de la casa dé ese paso al frente y esté en el primer equipo», añadió.

Barrios escuchó esas palabras de una leyenda rojiblanca, del jugador con más partidos en la historia del club, y ha crecido al lado de otra como Fernando Torres, que fue su entrenador el curso pasado. Se ha empapado del espíritu del equipo y atrás, muy atrás, queda su paso por las categorías inferiores del Real Madrid. Con 19 años, es un medio con buen pie para el pase y con la capacidad defensiva necesaria en cualquier equipo en el fútbol moderno, y más todavía cuando el entrenador es Simeone. Internacional sub’19, en una concentración con la selección aseguró en una entrevista a «Goal» que el jugador en el que más se fijaba cuando era más niño es Iniesta.

Esperemos poder madurarlo [a Pablo Barrios] CHOLO SIMEONE

Entre él, Koke y Kondogbia se repartirán dos plazas del centro del campo y ya ha dicho Simeone que no va a mirar la edad para elegir. El técnico destacó la valentía que tiene un chico tan joven para jugar hacia delante, pero también recuerda que todavía le queda mucho camino por recorrer. «Esperemos poder madurarlo», afirma el Cholo.