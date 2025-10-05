Los números que obligan al Atlético a ganar en Balaídos

A la sombra del Metropolitano el Atlético ha despejado buena parte de los fantasmas que le sobrevolaban en el comienzo de la temporada. Los trece goles en los últimos tres partidos tendrán hoy un test de nivel ante el Celta, la racha de Borja Iglesias, Balaídos y la escasa fiabilidad de los rojiblancos como visitantes. En las últimas trece salidas en LaLiga sólo ha sumado tres victorias.

El Atlético desconoce la victoria como visitante esta temporada. Ni en LaLiga (2-1 con el Espanyol, 1-1 con el Alavés y 1-1 con el Mallorca), ni en la Champions (3-2 con el Liverpool). Sólo ha ganado seis de sus últimos 20 choques lejos de su estadio. El segundo mejor local de LaLiga en este ejercicio también es el decimotercero como visitante. Es un contraste que define el comportamiento del Atlético no sólo en este inicio de campeonato fuera de casa, sino también del pasado curso, desde la derrota en Leganés (1-0) en enero que fue el principio de fin para sus aspiraciones ligueras entonces, tras llegar líder a Butarque. Desde entonces, ha sumado 13 de los 39 puntos como visitante.

Ahora, en casa, ha superado su inicio irregular. «No estábamos jugando bien. Con balón era bonito, pero no éramos los de hace tres partidos, con mucho ritmo, muchas ganas de presionar, metiéndolo mucho ritmo y agresividad», dijo Antoine Griezmann, sobre las diferencias de un momento a otro, tras alcanzar los 200 goles con el club con uno de los tantos del 5-1 al Eintracht. El tercer triunfo seguido, tras el 3-2 al Rayo Vallecano y el 5-2 al Real Madrid.

El Atlético también se ha reconciliado con el aspecto más decisivo: el gol. Esquivo al principio el curso pese a sus ocasiones, ahora ha disparado sus registros, con trece goles en los últimos tres encuentros, seis de ellos de Julián Alvarez, que además ha dado dos asistencias, para despuntar como el jugador franquicia del Cholo.

Su compañero en el ataque es la incógnita recurrente del once en cada partido. Ya está recuperado Sorloth, goleador ante el Real Madrid y baja contra el Eintracht por unas molestias; se reivindica Griezmann, con dos tantos en los dos últimos choques; crece Raspadori, del que Simeone destaca sus cualidades; y aparece Baena, ya recuperado de una lesión y una apendicitis que redujeron su participación a la primera jornada hasta su retorno en los instantes finales del derbi con el Madrid.