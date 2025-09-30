Así ha sido el gol 200 de Griezmann con la camiseta del Atlético de Madrid

Antoine Griezmann ya era leyenda del Atlético de Madrid. Es el máximo goleador de la historia del club rojiblanco, tras superar las 172 dianas que había conseguido el mito de los mitos: Luis Aragonés. El atacante francés ya sólo puede ampliar su marca, y ha llegado a un cifra redonda: los 200 goles.

Lo hizo en el segundo partido de la Fase Liga de la Champions, contra el Eintracht Fráncfort y ante su afición en el Metropolitano, en un duelo que estaba siendo muy bien jugado por el equipo del Cholo, que tuvo que verlo en la grada por su expulsión ante el Liverpool.

Marcó nada más empezar Raspadori, amplió el resultado Le Normand y justo antes del descanso, llegó el éxtasis. Balón largo al espacio de Pablo Barrios para la carrera de Julián Álvarez, que encaró a Koch, le enseñó la pelota y se la llevó con un cambio de ritmo, para pasar atrás y que Griezmann sólo tuviera que empujarla.

El argentino fue a celebrarlo con su colega “dibujando” un 200 con los dedos. Después, el francés mostró una camiseta con el número redondo. Los goles los reparte así: 137 en Liga, 39 en la Champions, 6 en la Europa League, 16 en Copa, 1 en el Mundial de Clubes y 1 en la Supercopa de España.