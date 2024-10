Balón de oro 2024: La fea canción de Rodri contra Vinicius celebrando el premio en un restaurante

Rodri celebró el Balón de Oro conquistado por un futbolista masculino nacido en España por segunda vez, desde que Luis Suárez lo consiguiera. Como él dijo, han pasado generaciones de grandes futbolistas, la de Butragueño, Raúl, Xavi o Iniesta que no se lo han llevado. Rodri se acordó de Carvajal y fue muy educado en el discurso al recibir el galardón y también después, cuando las preguntas. No lo fue tanto al celebrarlo en un bar, como se está viendo en un video viral en las redes.

"Más que merecido. Muchas felicidades Rodri", escribió Iniesta en su cuenta de 'X', que fue segundo en la edición de 2010, por detrás de Lionel Messi y por delante de Xavi Hernández, a pesar de que la selección española ganó el Mundial ese mismo año gracias a un gol del albaceteño en la prórroga ante Países Bajos (1-0), y fue tercero en al edición de 2012.

Rodri se impuso a los madridistas Vinicius Jr, Jude Bellingham y Dani Carvajal que quedaron en segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente. "¿Qué puedo decir?" En primer lugar, felicitar a Rodrigo y a toda su familia y seres queridos amigos", aseguró Pep Guardiola. "Es una noticia increíble para él y, por supuesto, para todos nosotros, para todo el Manchester City y para todos nuestro aficionados ¡Estamos muy orgullosos de él! Ojalá que le dé la energía necesaria para recuperarse bien la próxima temporada y volver a estar con nosotros", manifestó en rueda de prensa antes del partido contra el Tottenham.

En cuanto a la ausencia del Real Madrid en la gala parisina, sin comunicado oficial alguno del club blanco, no quiso entrar a valorarlo. "Nada que decir. Si no quieren ir, no van... si no quieren felicitar, no felicitan. Está bien. El Manchester City no está aquí para juzgar lo que otros clubes deciden, lo que tienen que hacer y dónde", añadió.

Rodri tampoco nombró a Vinicius en la gala, pero después, cenando en la intimidad, con amigos, sí que se acordó de él. Estaban en la mesa, cantando Bella Ciao, la canción anti fascista y aprovechando la letra, parece ser que es Rodri quien dice

Como no está muy claro por qué Rodri ha ganado a Vinicius, cuando este era el gran favoritos, muchos han asegurado que se lo ha llevado por su comportamiento, que según justifican, es mejor que el del brasileño. Sin embargo, la canción en la cena da a entender lo contrario.