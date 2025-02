Una bañera con hielo y un alimento prohibido: Fernando Alonso desvela el secreto para seguir compitiendo a los 43 años

Fernando Alonso se prepara para cerrar comenzar una nueva temporada que espera que el haga olvidar el fiasco de la pasada campaña. Además de al fiasco de las mejoras, el piloto asturiano tuvo que hacer frente a fuertes dolores de espalda a consecuencia del rebote del Aston Martin. El piloto asturiano, a sus 43 años, rinde a un buen nivel porque su talento extraordinario pero lo cierto es que los años pasan para todo el mundo y Fernando Alonso no es una excepción.

El piloto afronta la nueva campaña en un gran estado físico a sus 43 años algo que nos es casualidad y en lo que ha sido clave un cambio en su dieta que el piloto se ha encargado de desvelar. Y es que el piloto no solo a optado por el verde a la hora de pilotar un monoplaza. El asturiano ha confesado en una entrevista concedida a DAZN que ha dejado la carne y el pescado al margen para seguir una dieta completamente vegetariana.

Cuando queda poco más de un mes para el arranque de la temporada, el piloto ha vuelto a dar detalles de su alimentación y ha revelado un truco para recuperarse después de las carreras: los baños de hielo.

"Como bien, hago deporte, descanso bien y conozco mi cuerpo, lo que me pide", explicó el de Aston Martin en su respectivo episodio de la serie de reportajes Decoded, de DAZN.

"No hago grandes cosas raras", aseguró el asturiano que desveló uno de sus secretos de recuperación y dar un dardo a otros miembros de la parrilla: "Tengo una bañera con hielo para las carreras de mucho calor, para refrescarme antes y después de cada sesión para recuperar bien. No lo publicito ni uso las redes sociales para pensar que inventé el entrenamiento de los pilotos de F1 como hacen algunos de mis compañeros".

La alimentación es la gasolina que ponemos en el cuerpo. Con el paso de los años tienes que ir cambiándola. Tu cuerpo no asimila los mismos alimentos con 20 años o con 40. No haces las mismas digestiones, no necesitas la misma masa muscular... Intento cuidar mi alimentación, pero no basándome en mis sensaciones, sino en los nutricionistas y la gente de mi equipo. Este año hicimos bastante hincapié en mi alimentación. Seguimos la parte vegetariana y evitando tanta carne como comía en el pasado. Creo que ha mejorado el funcionamiento de mi cuerpo en general, y me siento más fuerte", sentenció Alonso.

Verduras, legumbres y frutas

No es la primera vez que el piloto de Aston Martin hace referencia a la nutrición como una de las claves de su éxito."Por lo general como poco. Hace ocho o nueve meses empecé a dejar de comer siempre carne, pescado… a veces me sentía un poco mal o un poco pesado en general. Las digestiones se hacían un poco más largas. Digamos que, sin ser superestricto, llevo una dieta como vegetariana ahora», desveló. Ahora el asturiano sigue una dieta en la que combina productos de origen animal esporádicamente mientras que todo lo basa en las verduras, legumbres y frutas.

Las dietas vegetarianas son tendencia y lo seguirán siendo durante mucho tiempo. Decidir excluir de forma activa los productos de origen animal no supone ningún riesgo para la salud si nos aseguramos un aporte correcto de todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita a través de una alimentación vegetal bien pautada. Representan una opción sostenible que ayuda a combatir el calentamiento global y que cada vez cuenta con más adeptos, también en el mundo del deporte.