Barça-PSG, en directo: sigue en vivo el partido de vuelta de los cuartos de Champions

Ilusión

"Es normal cuando ganas un partido tienes una pequeña ventaja, pero estamos hablando de un equipo que es muy fuerte, el PSG. Es bueno tener la vuelta en casa, pero estamos sólo en la mitad de la eliminatoria".

ADN

"El ADN es importante. Xavi lo ha dicho muy bien, que hay cuatro entrenadores con ADN Barça en cuartos, hacen un fútbol atractivo, pero esto no viene al caso ahora. Vamos a intentar jugar un buen partido y clasificarnos".

Contrato de Cubarsí

"No es que nos sorprenda porque le conocíamos, su capacidad futbolística, pero claro, la madurez no es fácil, con 17 años jugar contra futbolistas de este nivel... Ya lo hizo contra en Náoles. Lo está haciendo muy bien, como Lamine, como Fermín, como antes Pedri y Araujo. Tiene 17 años, tiene contrato, no discutiremos los contratos públicamente.

El partido

"Por la capacidad de los jugadores, son equipos que no van a especular, les gusta jugar, ninguno va a esperar al otro, creo que será parecido a la ida".

Mbappé

"Puede jugar casi en todas las posiciones del ataque. Su calidad es indiscutible. Se siente más cómodo por la izquierda, pero hemos estudiado en función de lo que pueda pasar hoy".