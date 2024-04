Pedri, Gündogan y la clave para que el Barcelona supere la presión del PSG en la Champions

El Barcelona ha llegado al momento de la verdad contra el PSG. Su buen partido en París en la ida de cuartos de la Champions y el resultado favorable (2-3) deben tener continuidad esta noche en Montjuïc para poder decir que el equipo azulgrana ha regresado a la nobleza del fútbol. "Volver a ver a la afición emocionada es un éxito", aseguró Xavi. "Estamos excitados, sabemos que es una gran oportunidad", añadió el técnico. Lograr la clasificación para semifinales, meterse entre los cuatro mejores del continente, y además eliminar a uno de los "grandes" del momento, con Mbappé en sus filas, el mejor jugador del mundo, sería dar un salto enorme respecto a los últimos años en un equipo que se mueve entre Pedri y Gündogan.

El jugador alemán es el experto, el que se ha visto en estas batallas mil veces, sin ir más lejos el año pasado, en el que terminó levantando la "Orejona" con el Manchester City. Gündogan descansó de verdad por primera vez el pasado sábado contra el Cádiz. Ha tenido minutos en los otros 44 encuentros que ha jugado el Barça este curso sumando todas las competiciones, siendo titular en 38 y habiendo disputado completos 28, incluida una prórroga en la Copa. "Es un jugador espectacular. Desde la pretemporada ya lo supe: los primeros controles, los primeros pases... Los hace todos bien. Aprendo mucho de él en los entrenos, que aunque la gente no lo vea es donde se aprende mucho", confesó Pedri, que está en el otro lado de la ecuación, en el de la casi inexperiencia en la Champions, al menos en los cruces: jugó los dos partidos de octavos de la 2020-21 precisamente contra el PSG, la ida de octavos contra el Nápoles esta campaña y media hora en la ida de cuartos.

"Prefiero jugar 80 minutos al cien por cien y cuando no pueda más pedir el cambio"

En total son 21 apariciones en la máxima competición continental. "Este partido y las semifinales de la Eurocopa con la selección son los más importantes que he jugado, espero que vengan más", confesó el canario, que se ve preparado para salir desde el inicio. "Me siento con fuerzas y sobre todo con ganas. Prefiero jugar ochenta minutos al cien por cien. Hasta que me dé lo daré todo, y si no puedo más pediré el cambio", reconoció. No tiene miedo de recaer por las continuas lesiones musculares y no ha necesitado la ayuda de un psicólogo en este proceso, aunque tampoco es algo que descarte para el futuro. "Con los readaptadores del club, cuando llega una situación de partido ya la he repetido cuatro o cinco veces en el entreno y por eso te sientes a gusto", explicó. El pase del gol en el Parque de los Príncipes, por ejemplo, fue haciendo un gesto igual al que le rompió en San Mamés la última vez. "Todos los que están convocados están preparados, pueden jugar los 90 minutos. Ya veremos cuándo juega, pero Pedri tiene que ser muy importante", insistió Xavi.

Pedri y Gündogan pueden jugar tanto en la base de la jugada como cerca del área. "En la base tocas más balón y puedes ayudar a crear el juego. Arriba es más que el equipo te lleve la pelota y tú dar el último pase. Me gustan las dos posiciones", describió Pedri. El duelo con el PSG será para que ellos dos y De Jong sean valientes, por la forma de jugar de Luis Enrique. "Los centrocampistas se tienen que buscar la vida porque ellos hacen marcajes individuales: tiene que amagar y fintar para hacerse hueco", contó Xavi. En la ida, Fabián fue la sombra de Sergi Roberto, Vitinha la de Gündogan y Kang-In Lee la de De Jong. Eso obligó a que Ter Stegen jugara muchos balones en largo (24, récord, según Luis Enrique, de lo que presumió por desnaturalizar a su rival), directamente a Lewandowski, que, sobre todo en la primera parte, los ganó prácticamente todos. Después lo tuvo más difícil, cuando Marquinhos fue central. El brasileño está vez jugará en su sitio natural porque el conjunto galo recupera a Achraf para el lateral derecho, lo que hará que otras piezas encajen. Barcola, que en París jugó en la segunda parte e hizo mucho daño, esta vez actuará desde el comienzo.