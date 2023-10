El Bélgica-Suecia suspendido tras un ataque terrorista no se reanudará: vale el empate

El partido Bélgica-Suecia, correspondiente al Grupo F de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 fue suspendido el pasado lunes al descanso, una vez que los jugadores se enteraron de la muerte de dos hinchas suecos en las inmediaciones del estadio Rey Balduino de Bruselas a causa de un ataque terrorista.

El encuentro estaba empatado a uno, después de los goles de Lukaku y Gyokeres tras los primeros 45 minutos, pero en el intermedio se decidió la suspensión, una vez que los futbolistas, especialmente los de Suecia, no estaban en condiciones de seguir jugando.

Ahora la UEFA ha tomado una decisión sobre este encuentro que ha hecho pública a través de un comunicado.

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido hoy que:

• El partido se suspende definitivamente y el resultado al descanso (1-1) se confirma como definitivo

• Cada selección recibirá un punto y la clasificación del Grupo F se actualizará en consecuencia

• Toda suspensión se considera cumplida y las tarjetas amarillas individuales siguen siendo válidas

"Para tomar la mencionada decisión, el Comité Ejecutivo tomó nota de que había resultado imposible jugar la parte restante del partido al día siguiente. Tanto la Real Federación Belga de Fútbol como la Federación Sueca de Fútbol, dadas las circunstancias, expresaron explícitamente su deseo de no jugar el tiempo restante del partido y de considerar definitivo el resultado al descanso (1-1). El resultado de este partido no afecta a la clasificación del Grupo F, puesto que Bélgica ya está matemáticamente clasificada para la fase final de la UEFA EURO 2024 (junto con Austria) y Suecia está matemáticamente eliminada. Los respectivos partidos no permiten utilizar ninguna fecha de la próxima ventana internacional de noviembre, cuando debe concluir la fase de grupos preliminar de la competición, a la que seguirá el sorteo de los play-offs y el sorteo de la fase final del torneo.", añade el texto difundido por el organismo rector del fútbol europeo.

Asimismo, indican que, tras una exhaustiva evaluación de la actual situación de seguridad en todo el territorio de Israel, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido que no se juegue ningún partido de competición UEFA en Israel hasta nuevo aviso. Se ha solicitado a la Federación Israelí de Fútbol y a sus clubes Maccabi Haifa FC y Maccabi Tel-Aviv que propongan sedes/estadios alternativos (que deben cumplir con todas las normativas aplicables de la UEFA) fuera del territorio de Israel para sus partidos como local, y que se utilizarán mientras esta decisión permanezca en vigor.