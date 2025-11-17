¡El Bernabéu como nunca lo habías visto!: el impresionante vídeo que muestra como se transformó para la NFL

El coliseo blanco se ha convertido en un recinto multifuncional capaz de albergar un partido de fútbol y en cuestión de horas, un partido de la NBA, de hockey, de tenis y, por supuesto, el esperadisismo partido de la NFL.

Abierto los 365 días del año, su espectacular cubierta retráctil que le da ese carácter diferenciador. Su marcador 360, el hipogeo que esconde su césped, las nuevas gradas abatibles o el llamado “Tunnel Club” marcan la diferencia que ha convertido la casa merengue en la más espectacular del fútbol mundial.

Entre sus principales innovaciones está la implementación de un sistema de césped retráctil, lo que permite guardarlo y que el estadio pueda ser utilizado para una gran variedad de eventos sin que se dañe el campo de juego. Para ello se almacenan bandejas de césped una debajo de la otra (el famoso césped retráctil).

Hace meses, un vídeo del espectacular funcionamiento del sistema que convierte al coliseo madridista en un estadio multidisciplinar se volvió viral con más de dos millones de reproducciones en apenas unas horas.

Ahora ya no se trata de una simulación sino de una realidad que se pudo comprobar ayer en el histórico partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Un espectacular "timelapse" muestra el espectacular proceso de transformación del campo del Real Madrid y dejar ver un Bernabéu como nunca lo habíamos visto.

En el se puede ver toda toda la instalación por debajo del césped del Bernabéu que se activa cuando se necesita para cambiar de evento. Se pasa de un partido de fútbol a uno de NFL, pero también a cualquier otro espectáculo o show acordado por el club.

Una transformación histórica que dejó boquiabiertos a los asistentes al evento y no ha tardado en dar la vuelta al mundo.