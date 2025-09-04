Bulgaria - España, hoy: horario y dónde ver online y canal TV, Clasificación Mundial 2026

Con la Eurocopa ya en el bolsillo y la espina reciente de la final de la Nations League perdida ante Portugal, la selección entrenada por Luis de la Fuente vuelve a ponerse en marcha con el objetivo de estar en la gran cita del fútbol internacional: el Mundial de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

El estreno en la fase de clasificación no será un trámite. España arranca visitando a Bulgaria, una selección que quiere aprovechar la presión que supone enfrentarse al vigente campeón de Europa. El Estadio Nacional Vasil Levski, en Sofía, será el escenario de un duelo cargado de historia: los búlgaros no olvidan el empate que lograron en la Eurocopa de 1996, mientras que España guarda mejores recuerdos, como la goleada histórica de 1933 (13-0) o el último precedente en 2002, resuelto con un 1-0.

Spanish national team prepares for FIFA World Cup qualifiers VASSIL DONEV Agencia EFE

España, favorita y con nuevas caras

La Roja afronta esta clasificación exprés con la etiqueta de gran favorita. El grupo, reducido a cuatro selecciones por la participación española en la ‘Final Four’ de la Nations League, está compuesto por Bulgaria, Turquía y Georgia. Antes de que termine el año, el futuro estará decidido de cara a la próxima Copa del Mundo.

Luis de la Fuente ha dado continuidad a su bloque habitual, pero también ha abierto la puerta a novedades. El regreso tras sus respectivas lesiones de Rodrigo y Carvajal aportan jerarquía, mientras que nombres como Jesús Rodríguez (Betis) y Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) llegan con la ilusión de un primer debut en la absoluta. El Barça sigue siendo el equipo que más aporta (siete jugadores), con Pedri, Lamine Yamal y Fermín como grandes exponentes.

En la portería, no hay sorpresas: Unai Simón sigue siendo el guardián titular, acompañado por David Raya y Álex Remiro. Arriba, Morata conserva el brazalete y el rol de referencia, secundado por Nico Williams y Oyarzabal, que atraviesan un buen momento de forma.

Bulgaria busca reencontrarse con su pasado

La selección búlgara no vive su mejor época. Muy lejos quedan los tiempos de Hristo Stoichkov y las semifinales mundialistas de 1994. Ahora, bajo la dirección de Ilian Iliev, el conjunto del este de Europa acumula una racha irregular, con solo una victoria en los últimos cinco partidos (frente a Luxemburgo en la Nations League).

Con un plantel sin grandes estrellas internacionales, Bulgaria apuesta por la solidez defensiva y la intensidad en casa para tratar de rascar puntos ante rivales de mayor entidad. El duelo frente a España será, en ese sentido, una oportunidad para reivindicarse y medir hasta dónde puede competir en un grupo que parte con favoritos claros.

Una Copa del Mundo renovada bajo lupa

La FIFA amplió el formato del Mundial a 48 selecciones, lo que abre más plazas para Europa. Sin embargo, España no quiere confiarse. Clasificarse de manera directa en el primer puesto del grupo evitaría sufrimientos innecesarios en el futuro.

Además, llegar con buenas sensaciones a los próximos compromisos es clave para mantener la dinámica positiva que ha acompañado al equipo desde el triunfo en la Eurocopa. España no va por debajo en el marcador en tiempo reglamentario desde marzo de 2023, y quiere alargar esa racha en Sofía.

Horario y dónde ver online y canal de TV el Bulgaria - España, Clasificación Mundial 2026

El partido entre Bulgaria y España, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos de las eliminatorias europeas del Mundial de 2026, se disputa hoy jueves, 4 de septiembre, a partir de las 20:45 horas (hora peninsular) en el Estadio Nacional Vasil Levski en Sofía.

El encuentro podrá seguirse en directo a través de La 1 de TVE y en streaming por RTVE Play. Además, puedes seguir el minuto a minuto y la cobertura completa del partido en LARAZON.es.