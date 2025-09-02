Selección española: la familia ya está completa

Carvajal y Rodri están lejos de su mejor nivel después de salir de sus graves lesiones de rodilla, pero Luis de la Fuente no ha querido esperar a los parones de octubre y noviembre para llamarlos. Ha querido que estén ya en la convocatoria, más allá de que jueguen mucho o poco en estos dos primeros compromisos para el Mundial de 2026. España se enfrenta a Bulgaria mañana y a Turquía el domingo, y tanto Carvajal como Rodrigo Hernández ya están aportando esos intangibles que el seleccionador ve claves.

«Tenemos muy interiorizado el concepto de familia. Llevamos muchos años juntos y es muy importante el sentimiento de grupo, de unión, de equipo con mayúsculas. Nos hace ser más fuertes. El peso específico de Rodrigo y Dani Carvajal es clave en el sentir de unión de este colectivo. Son muy importantes por su categoría humana y futbolística. Son los dos mejores jugadores del mundo en sus posiciones», decía el seleccionador, que no se olvidaba de la tercera pata en cuanto a la construcción del vestuario, Álvaro Morata. «Ante todo, esto va de personas y hay una relación personal que trasciende lo puramente deportivo y profesional. Coincide con que es un grandísimo jugador, que ha dado muchísimo al fútbol español y que da tanto dentro como fuera del terreno de juego. Ayuda a los jóvenes, a los menos jóvenes y siempre está a nuestra disposición con una actitud positiva. Todo suma. Es un futbolista muy importante y nos dará lo que necesita el equipo».

La presión de Lamine Yamal

Ellos son los veteranos y en el otro extremo está Lamine Yamal, que por primera vez está con la Roja como mayor de edad. «Todo se lo ha ganado él. Hay que poner en valor a un chico que con 16 años ya jugaba en la selección absoluta. Soporta una presión mediática descomunal, tiene que trabajar muchísimo para poder estar al nivel de exigencia. Tiene una gran madurez para tener 18 años, pero tiene que seguir creciendo. Es muy inteligente y capta las ideas muy rápidas. Como los genios», detallaba el seleccionador en una entrevista con FIFA.

El grupo viajó ayer a Sofía para enfrentarse a Bulgaria mañana con la novedad de De Frutos, el último en llegar para sustituir al lesionado Yeremy Pino.