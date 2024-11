Celta - Barcelona: La razón por la que el Barcelona sin Yamal tiene miedo en Balaídos

Contra Osasuna, Yamal se quedó en el banquillo para descansar, salió en el minuto 58 y el Barcelona perdió el partido. Contra la Real Sociedad, Lamine Yamal fue baja de última hora y el Barcelona perdió el encuentro. Los dos encuentros de LaLiga que no ha sido titular, ha perdido el equipo de Flick. Y hoy en Vigo, no va a estar tampoco el jovencísimo delantero azulgrana. «Contra la Real Sociedad no fue bien, pero el motivo no fue que no estuviese Lamine», decía ayer Hansi Flick ante la ausencia de su futbolista más decisivo. «Es un jugador muy importante, pero hay que adaptarse a la situación. No me preocupa. Jugará cuando esté preparado. Es importante que regrese al ciento por ciento», continuaba el alemán.

El Barcelona ha tenido un comienzo sorprendente y festivo en LaLiga, sobre todo si se compara con la bruma que durante muchas semanas ha acompañado al Real Madrid. Sin embargo, y pese a ganar en el Santiago Bernabéu, la distancia entre los dos equipos solo es de seis puntos (con un partido más para el líder), es decir: el conjunto azulgrana no puede despistarse.

Y Vigo no es el mejor sitio para el Barcelona. De los últimos nueve desplazamientos de Liga a Balaídos, los azulgranas solo han ganado dos. Y se puede abrir aún más el foco acerca de lo que le pasa al Barcelona cuando llega al Balaídos. En las últimas 17 visitas que ha hecho al Celta, en siete ha perdido, que es una más de las seis que ha ganado. Cuatro han terminado en empate. Solo presenta peores números como visitante en el Santiago Bernabéu. «Es un partido especial, sobre todo, porque jugamos contra el líder. Hemos demostrado en partidos anteriores contra equipos importantes que podemos competir ante cualquiera, pero no hemos conseguido sacar ningún resultado bueno», explicaba esta semana Marcos Alonso, ex del Barcelona y uno de los líderes del equipo de Claudio Giráldez.

El Barcelona da miedo, pero sin Yamal no tanto. «Estamos un poco limitados sin Lamine, pero hay gran calidad y jugadores que pueden actuar en diversas posiciones», continuaba el entrenador azulgrana. Lamine es el futbolista que más regates lleva en LaLiga (79) y el que más pases de gol suma (7). Por eso es tan fundamental. A Flick le preguntaron ayer o le comentaron que el Barcelona no gana sin él y contestó a su manera: «Mañana le haré esta pregunta al equipo. Es una buena pregunta para ellos», dijo, intentando quitar hierro a la baja del futbolista, al que no puso fecha de regreso. Tampoco quiso aclarar quién puede hacer de Lamine o si, sin él, puede variar el equipo.

«Es un jugador diferencial, único, no hay jugadores como él, con esa capacidad de desborde, de tomar tan buenas decisiones cerca de portería. Tienen otros jugadores muy buenos y va a tener un nivel muy parecido con distintas soluciones», explicaba Giráldez, el entrenador del Celta.

Con su presencia en el campo, Yamal asusta a los rivales, que tienden a vigilarle de más y, por tanto, a dejar más libre al resto. Es probable que la buena racha goleadora de Lewandowski y que el buen momento que está viviendo Raphinha en el ataque tengan mucho que ver con que Yamal necesita mucha más vigilancia por parte del rival.

Dos derrotas sin Yamal puede aún situarse en el terreno de lo anecdótico, pero si el Barcelona se muestra hoy más débil que otras veces o, como sucedió en San Sebastián, no consigue crear ocasiones de gol, las dudas acerca del sistema de Flick van a crecer exponencialmente. O más que la dudas, la pregunta va a ser si lo bien que lo ha hecho el Barcelona hasta ahora ha sido gracias a su entrenador o gracias a su estrella.

Eso es, en definitiva, lo que se juega el técnico alemán en Balaídos y no es poco. «Ha hecho una cosa extraordinaria, que es convencer a un equipo en tan poco tiempo de un sistema defensivo, de una manera de apretar y de jugar que no es fácil. Mi mayor respeto», explicaba Giráldez acerca de lo que ha logrado Flick, con Yamal en el campo.

El entrenador del Celta, ante esta oportunidad, pedía a los suyos ser valientes y no dudar: «Tenemos que mirar a la gente de tú a tú, tenemos que tener capacidad para dominar y hacer daño a cualquier equipo de la categoría, si estamos a buen nivel. Cada error que cometes te lo penalizan».