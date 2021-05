La durísima crítica del hermano de Agüero a Guardiola tras perder la final de la Champions

Fútbol

Una de las imágenes que dejó la final de la Champions que el Chelsea le ganó al Manchester City (0-1) fue la de Kun Agüero llorando desconsolado. Era el último partido del argentino en el equipo “citizen”, donde ha estado las últimas diez temporadas, tras fichar en 2011 procedente del Atlético de Madrid. Su próximo destino será el Barcelona, donde se reunirá con su amigo Messi, si es que el argentino termina renovando. Agüero salió los últimos trece minutos de la final, más los siete de añadido, y no pudo marcar el gol que llevara el partido a la prórroga. Nada más acabar el partido, Mauricio del Castillo, el hermano del Kun, puso un duro mensaje en redes sociales: “Guardiola desde que llegó al City nunca lo quiso a mi hermano”. Las reacciones en redes no se hicieron esperar y Del Castillo acabó borrando esa publicación. Muchos le pidieron después que no lo hiciera. “Mucha gente tóxica demasiada acá no podés decir nada que hay muchos boludos que se piensan que saben y nunca agarraron una pelota solamente están sentados en el sillón criticando es así pero bueno cosas que pasan y no va a cambiar nunca”, dijo él. Y añadió: “Ahora no se puede opinar que saltan todos abrazo gente!! Una final se gana o se pierde pero nunca se puede jugar así de mi opinión abrazo y disfruten y sean libre en expresar lo que sientan”.

Ahora no se puede opinar que saltan todos abrazo gente!! Una final se gana o se pierde pero nunca se puede jugar asi de mi opinion abrazo y disfruten y sean libre en expresar lo que sientan 🤟🏽👍🏽 — Mauridelcastillok20 (@Mauridelca20) May 29, 2021

Mauricio del Castillo también afirmó que ver a su hermano llorar le “rompió el alma”, pero que “el fútbol siempre da revancha”. Su crítica a Guardiola llega después de que el técnico rompiera en lágrimas en la despedida del Kun. El atacante recibió un homenaje de sus compañeros y la afición y Pep aseguro que se trataba de un futbolista irreemplazable. “Le queremos mucho. Ha sido una persona muy especial para todos nosotros. No podemos reemplazarle. Siempre ha demostrado su calidad aquí”, afirmó el técnico español. “Se quiere ir para jugar con el mejor: Leo Messi”, desveló el preparador, que esta temporada ha hecho jugar a Agüero 12 partidos en la Premier (4 goles) y 7 en la Champions (2 goles).

El Kun ha ganado cinco Premier League con el Manchester City, una FA Cup, tres Community Shield y 6 Copas de la Liga.