Así fue la roja directa a Griezmann en el Atlético - Liverpool (vídeo)

Fútbol

Griezmann se convirtió en protagonista del Atlético - Liverpool por varios motivos. Primero, porque con su doblete el equipo español lograba igualar el 0-2 con el que empezaron los ingleses. Después, con la expulsión, en el minuto 52, por levantar demasiado la pierna y golpear en la cabeza a Firmino. No lo dudó el colegiado alemán, Daniel Siebert, que le mostró la roja directa, mientras el futbolista francés decía que no lo había visto, que pese a lo aparatoso de la entrada era sin querer. No convenció al colegiado y se fue del campo, entre los aplausos de su afición.