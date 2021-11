Un error de De Gea provoca un gol y obliga a empatar a Cristiano Ronaldo con un golazo

Fútbol

No son buenos tiempos para falla en el Manchester United, un equipo que no consigue la regularidad y al que le cuesta mucho ganar los partidos, aunque cuente con Cristiano Ronaldo entre sus filas. Ha sido el portugués el que ha empatado, poco antes de llegar al descanso, el encuentro de Champions contra el Atalanta.Y después, ha vuelto a marcar el segundo empate al final del partido, un golazo. Es mejor no pensar que sería del mítico equipo inglés sin el portugués.

Ronaldo ha tenido que empatar porque el conjunto italiano se había adelantado antes en una buena jugada que terminó en un remate fuerte y abajo, que no pudo pararlo De Gea. No pudo porque le pasó por debajo del cuerpo. Es un tiro muy fuerte y desde lejos, pero la imagen es que al portero español le cuesta lanzarse al suelo.

El problema es que De Gea ha dejado ya algunos errores llamativo con los que subrayan todos los fallos que cometa. Sus aciertos, sin embargo, apenas se comentan. Los errores se convierten en un asunto viral que da para muchos tuits ingeniosos.

