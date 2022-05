Alexander-Arnold, el defensa que más pases de gol da en Europa

Trent Alexander-Arnold es uno de los principales responsables de que el Liverpool añadiera la Copa de Europa de 2019 a su palmarés. Suyo fue el pase desde el córner, con la defensa del Barcelona despistada, que permitió a Origi marcar el gol que clasificaba al Liverpool para la final.

Ése es su trabajo, porque el internacional inglés ataca más que defiende. El peligro del Liverpool llega por las bandas, con dos laterales incansables. Y Alexander-Arnold es el defensa que más pases de gol ha dado en Europa esta temporada entre todas las competiciones. Ha regalado 18 goles. El tercero en esa clasificación es su compañero Robertson, que ha dado 15. Entre los dos laterales del Liverpool sólo se cuela Tavernier, el lateral del Rangers.

Alexander-Arnold siempre ha mirado más al frente que a la espalda, Aunque su entrenador, Jurgen Klopp, no está muy de acuerdo con esa extendida creencia. «Al que diga que no defiende le doy un puñetazo», dijo el técnico alemán hace unas semanas. «No puedo con eso, no sé qué tiene que hacer el chico», añadía.

El seleccionador inglés, Gary Southgate, no parece muy de acuerdo con Klopp. Para defender prefiere a Kyle Walker, el lateral del City, y antes incluso al ex jugador del Atlético Trippier. Y al lateral del Liverpool, al que dejó fuera de la última Eurocopa por lesión, llegó a utilizarlo como medio centro en un partido de clasificación para el Mundial contra Andorra.

El defensa se crió en el Liverpool, en el que juega desde que tenía seis años, pero Jurgen Klopp le ha hecho evolucionar hasta convertirse en lo que es ahora. «Me ha empujado a mejorar cada día. Me ha dado tantas oportunidades que nunca podré devolverle tanta confianza», le dijo un día al periodista español Guillem Balagué. «Me ha hecho ser quien soy».

Klopp le ha dado confianza y ha apoyado el juego de su equipo en sus cualidades. Le permite moverse por todo el campo y si defiende poco, tampoco es un problema para un equipo que está acostumbrado a mirar siempre hacia delante.