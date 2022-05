El increíble aumento del precio de Vinicius, Rodrygo, Valverde y Camavinga en el Real Madrid

Decía Carlo Ancelotti que pasase lo que pasase con Mbappé y el PSG, Vinicius iba a seguir jugando en la banda izquierda del Real Madrid, porque es en el sitio en el que mejor rinde y en el que se ha convertido en un futbolista decisivo. Vini puede ser el jugador de LaLiga española o de Europa que más ha crecido esta temporada, dejando atrás los momentos aturullados ante la portería, para acabar con 17 goles, en tercera posición del Pichichi junto a Raúl de Tomás. Costó 45 millones de euros, su precio ahora, según los análisis de Transfermarkt, sería de unos 100 millones de euros, probablemente por debajo de su valor real en una negociación.

Vinicius es el ejemplo perfecto de que los planes del Real Madrid están saliendo bien. El club blanco cambio de estrategia de fichajes cuando comprobó que luchar contra las clubes-estado es una misión imposible, porque su poder económico es abrumador. Para fichar a los cracks, ahora, sólo hay dos posibilidades: esperar a que se acerque el final de su contrato, y aún así, visto lo sucedido, ese trabajo hercúleo no siempre acaba bien. O, la segunda posibilidad: adelantarse a los demás clubes en fichar a jóvenes que apuntan y trabajar con ellos para que se conviertan en las figuras que prometen. Eso conlleva una buena organización, que va desde los ojeadores y saber llegar a los futbolistas y trabajar su confianza, hasta paciencia una vez que llegan al club. Vinicius tuvo ofertas de todo el mundo, pero estaba convencido de que el Madrid era el mejor destino para convertirse en el futbolista que es. Y después, una vez que llegó, ha sido capaz de tener paciencia para esperar su momento y el club ha sabido aguantar la presión de quienes anunciaban que el delantero brasileño era muy rápido, pero carecía de otras virtudes, que afirmaban también los que le criticaban, eran innatas.

Rodrygo vive un caso parecido. En apenas seis meses con el Santos se convirtió en el objetivo más deseado de las potencias europeas. El Madrid estuvo más rápido que los demás para convencer a un jugador que desde siempre respiró madridismo. Según Transfermark, su valor ahora sería de 40 millones de euros, pero durante esta temporada se ha rumoreado acerca del interés de clubes punteros, como el Liverpool, que estaba dispuesto a pagar 80 millones de euros por el brasileño. Su valor, tras sus apariciones estelares en la Champions ha subido como la espuma.

Las apuestas por lo futbolistas jóvenes tienen el riesgo de que el futuro es impredecible y hay muchos factores que influyen en el desarrollo de un jugador: puede que le cueste adaptarse, cambiar de vida o que no evolucione o que explote demasiado tarde. Hay demasiadas variantes que un club de fútbol, por mucho cuidado que le ponga, no puede controlar. Por eso, varios casos repetidos de éxito demuestran un trabajo metódico. Esta temporada, Fede Valverde se ha convertido en un jugador que se ha ganado a pulso la titularidad que va a tener en la final de París. El Real Madrid le fichó en 2015 por cinco millones de euros y ahora, con 23 años, según Transfermarkt, su precio de mercado no estaría por debajo de 65. Una inversión inmejorable.

Camavinga es el último ejemplo. Tiene 19 años y el Madrid le fichó en el último minuto del pasado mercado de verano, adelantándose al PSG. Porque algunos aún valoran el peso de la historia. El joven centrocampista francés costó 31 millones de euros y su precio podría estar ya en unos 55, en sólo una temporada. Pero es que no ha sido una temporada cualquiera.