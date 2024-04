¿Cisma familiar tras la reconciliación de Dani Alves y Joana Sanz?: "La digna..."

Dani Alves salió de la cárcel tras pagar una fianza de un millón de euros y entregar sus dos pasaportes. Y partir de ese mismo instante, Joana Sanz se convirtió en el objetivo más deseado de la prensa. Saber si seguiría al lado de su marido, si le esperaría en su mansión de Esplugues o si pondría tierra de por medio fueron los asuntos más debatidos en los primeros días.

En un principio, salió a la luz que la modelo canaria había huido del domicilio que compartía con Alves poco antes de que el brasileño abandonara su celda en Brians 2. Un movimiento que llevó a muchos a pensar que Joana Sanz había retirado el apoyo y confianza que durante todos estos meses ha depositado en su marido. Según adelantaron en el programa en 'Así es la vida', Joana no tenía intención alguna de compartir techo con él y en cuanto pusiera un pie en esa casa, ella saldría por la puerta. Y así fue. Aunque no de manera definitiva.

Y no solo eso, sino que se llegó a asegurar que la situación entre ambos era tremendamente tensa y que incluso el futbolista -por consejo de su abogada-habría instalado una cámara para vigilar un posible acercamiento de la canaria a la vivienda. Pero nada más lejos de la realidad. Días después se conocía que Joana Sanz tuvo que marcharse por motivos de trabajo, y ya de vuelta en casa quiso dejar claro a todo el mundo que sigue estando al lado de Alves. La modelo compartió la que se presenta como la primera foto de su reencuentro, una imagen en la que sus manos aparecen entrelazadas.

La foto de Joana Sanz, tras la salida de Dani Alves de la cárcel Instagram

Fue una primera pista de lo que estaba por venir y es que Joana Sanz y Dani Alves ya no se esconden. La revista 'Diez Minutos' publicaba las primeras fotografías de Dani Alves y Joana Sanz juntos tras la salida del exfutbolista de prisión. Los paparazzi siguieron al brasileño el pasado viernes después de que acudiera a firmar a la Audiencia Provincial de Barcelona y pudieron captarle junto a su chica agarrads de la mano por las calles de Barcelona. Tal y como se puede comprobar, Alves lleva la misma ropa con la que se le pudo ver a la entrada y a la salida de los juzgados.

Portada de Diez Minutos Twitter

"Estoy feliz, contenta, emocionada, trabajando y trabajando, y en paz mental”, declaraba poco después la modelo a traves de sus stories.

Si embargo, esta segunda oportunidad no ha gustado a todos y desde Brasil ya hablan de cierto incomodo ene la familia del brasileño, especialmente por parte de su hermano. Y es que Ney Alves se convirtió en el enémigo público de la canaria tras el ingreso en prisión del futbolista. De hecho, Ney no ha vuelto a hacer ninguna referencia a Dani Alves desde que este saliera de la cárcel y escribiera aquella frase de "cabeza alta, vamos a demostrar tu inicencia al mundo".

El azote de Joana

La contrariedad de Ney con esta reconciliación no es de extrañar si tenemos en cuenta sus ataques a la canaria durante los últimos meses. Uno de los dardos más brutales se produjo el pasado mes de marzo cuando Jonana acudió a la prisión para comunicar a Alves su ruptura definitiva que ya hizo pública a través de redes sociales.

Esta visita se producía tras semanas de viajes a París y a Arabia Saudí en los que Joana no paró de publicar stories de cenas, bailando con su manager, posando en ropa interior o bailando y cantando un tema que resulta ser de los más esclarecedor: "No soy para tí...".

Una actitud que incendió al hermano de Dani Alves, Ney, que no dudó en disparar con bala contra la tinerfeña. En sus redes sociales le dedicó una duras palabras: "Señoras y señores esta es la digna Joana Sanz, que está sufriendo mucho con la muerte de su madre. Hasta ella sigue de luto y si no fuera suficiente para aumentar el dolor, el marido queda arrestado acusado de violación". Unas palabras, que el hermano del futbolista compartía junto a las imágenes de unas stories de Joana bailando con su manager y una amiga en una discoteca, revelando así que la canaria no estaría nada triste por su situación.

Tras conocerse la desgarradora carta de Joana, Ney era aún más duro: "Os voy a dar un consejo. Es bueno incluso para mí. Nunca esperes consideración, reconocimiento ni lealtad de nadie. Tenemos que estar alerta, porque la misma persona que te hace un gran bien es la misma que mañana te tirará al suelo y te aplastará sin piedad". Un dardo directo a su cuñada y esposa de su hermano Dani Alves.

Sin embargo, aunque parezca que las disputas con la modelo vienen provocadas por la relación con su hermano, lo cierto es que el distanciamiento ya era total mucho antes de que el brasileño ingresara en prisión.

Según los medios brasileños el motivo parece estar en una "disputa económica" que viene de lejos.

¿Robo en su fundación?

Ney ya lleva años de carrera en los escenarios y el impulso del ex lateral blaugrana fue fundamental para despegar. “Forró na hora” es el nombre de la banda que lideraba hasta que decidió emprender su carrera en solitario. En 2019, cuando Dani Alves regresó a Brasil para jugar en el São Paulo, invirtió mucho para potenciar la carrera musical de su hermano mayor. Pero este no fue el único proyecto en el Alves involucró a su hermano. también le dio un puesto clave como administrador del "Instituto Dani Alves", una fundación que el futbolista creó para ayudar a los niños pobres de su Brasil natal. Y aquí se produciría un grave hecho que provocó un distanciamiento total.

Según afirman medios brasileños y recogió el portal es24.com, en dicha fundación el futbolista aportaba el dinero y su hermano se encargaba de administrarlo. Pero hace tiempo, Dani Alves recibía una llamada que lo cambiaría todo. El ex lateral del FC Barcelona recibió un aviso sobre la falta de fondos en la fundación, apenas horas después de que él hubiera hecho la transferencia correspondiente. El dinero había desaparecido. Este hecho provocó que se cortaran las relaciones entre Joana Sanz y la familia Alves.

Con la modelo fuera de juego, Ney parecía haber logrado restablecer la estrecha relación que siempre había tenido con su hermano. Ahora, la paz familiar vuelve a estar en entredicho.