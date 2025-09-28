Creer o no creer, esa es la cuestión, Atlético

Por fin el Atlético dio la versión que se esperaba de él a principio de temporada. Pasó por encima de su máximo rival para regocijo de su público y lo más piadoso del derbi fue el resultado. Los colchoneros fueron superiores en todos los aspectos del juego, de principio a fin, y perdonaron alguna que otra ocasión más para que la sangría en el Metropolitano hubiera sido aún mayor.

El baño al que el Atlético sometió a los de Xabi Alonso sólo demuestra que los rojiblancos tienen equipo de sobra para competir con los mejores, que la plantilla a disposición de Simeone tiene unas opciones al alcance de muy pocos y que es incomprensible que el mismo equipo que el sábado pasó por encima del Madrid, sea incapaz de dar cuatro pases seguidos ante equipos como el Elche, el Alavés o el Mallorca.

Curiosamente, los de Simeone sólo han ganado en Liga a los equipos de arriba de la tabla y nada tiene que ver con la falta de posibilidades y sí con los planteamientos de partido, pero más le vale al entrenador argentino encontrar la valentía para confrontar a rivales de mayor entidad si no quiere vivir únicamente de ganar a su eterno rival.

Como suele ser habitual cuando pierden, los de Chamartín se quejan del árbitro en jugadas que no tienen ningún sentido. De hecho, Carreras y Arda Güler deberían haber terminado el partido antes de tiempo expulsados, pero como si de terraplanistas se tratase, el madridismo ve un complot judeomasónico en su contra ante el que el resto del planeta no le queda otra que reírse.

Mientras el equipo blanco llora y patalea, haciendo un ridículo mundial, sin asumir su responsabilidad y con su plantilla descompensada, el Atlético deberá decidir si quiere creer que es muy bueno después de humillar a un equipo de semejante nivel sin tener a sus tres fichajes titulares a disposición, o si algunos van a seguir defendiendo que es solamente la magia del Cholo Simeone la que ha conseguido este magnífico resultado y van a aceptan que lo lógico es volver a sufrir ante el Celta en la próxima jornada de Liga.