El curioso caso de las tarjetas amarillas del Real Madrid en LaLiga

El Real Madrid vuelve este sábado a LaLiga, en San Sebastián, después de que, durante el parón de selecciones, no se haya cumplido el deseo de Carlo Ancelotti de que no hubiera lesionados en los partidos internacionales. Casi ha habido una plaga en la plantilla blanca, principalmente en el aspecto defensivo, que obliga al entrenador italiano a dar vueltas al equipo. Tiene, además, la necesidad de ganar en el campo de la Real Sociedad, para confirmar el buen tono de la segunda parte contra el Betis. Es un Madrid que aún busca su personalidad, busca nueva manera de jugar sin la dirección de Kroos, pero con Kylian Mbappé y el mejor tono físico de sus mejores futbolistas.

Y busca también que los árbitros midan con el mismo rigor las faltas que recibe de los rivales. Porque pese a ser el segundo equipo de LaLiga que más faltas recibe (59 en total: 11 contra Mallorca; 15 del choque frente al Valladolid, 16 en Las Palmas y 17 en el último partido contra Betis), es el conjunto contra el que menos amarillas ven los rivales. En los cuatro encuentros disputados del campeonato, los rivales del Real Madrid han visto dos amarillas, una Las Palmas y otra el Valladolid, esta por protestar. En total, pues dos amarillas cada 59 faltas, hacen una cada 29,5 faltas. Y si nos limitamos a amarillas por faltas, una cada 59.

Según @DonShelby__, en las grandes Ligas europeas, sólo el Udinese supera ese registro tan desfavorable, con 36 faltas por cada amarilla que ven los rivales contra los que juega. Es decir, el Real Madrid está siendo, en este comienzo de competición, menos protegido que casi todos los equipos de Europa.

La comparación con el Barcelona es contundente. Los rivales del equipo de Flick ven una amarilla por cada 4,3 faltas que recibe el líder de LaLiga. El Barcelona ha recibido 56 faltas en los cuatro encuentros que ha jugado Flick en su estreno en LaLiga (11 contra Valencia, 16 en el partido frente al Athletic Club; 17 del Rayo y 12 del choque contra Valladolid, cuando el colegiado, antes del encuentro pidió al entrenador del club castellano que no pegasen mucho sus jugadores).

En total, los rivales del Barcelona, en cuatro partidos, han recibido 13 amarillas. 11 más que los que han recibido los que juegan frente Real Madrid.

El club blanco, que mostró su indignación por los penaltis contra el Betis (pese a que ganó ese partido con superioridad en las segunda mitad) tampoco entiende que las faltas que sufren sus jugadores sean sancionadas con menor rigor que la de, no sólo rivales directos, como el Barcelona, sino todos los rivales de la competición y de todas las Ligas europeas.

Hay quien alega que es porque el Barcelona ha empezado más fuerte, ataca más, es más peligroso y, por tanto, recibe faltas que tienen que ser más castigadas por cómo son o dónde son. Pero ese argumento no valdría para el resto de rivales y tampoco lo confirman los datos: el Real Madrid es el equipo de LaLiga que más pases da en campo rival: 1.645 por los 1.332 del Girona o los 1.328 del tercero en esa clasificación, que es el conjunto de Flick.

Pero, se puede decir, que es no se hacen tantas faltas merecedoras de amarillas en los pases como en las jugadas individuales. El Real Madrid es el equipo que más regates intenta en la competición. Suma 105 intentos en cuatro jornadas, de los que 60 han salido bien (según estadísticas de As.com), mientras que el Barcelona ha intentado 92 regates, de los cuales 50 han sido con éxito.

Si las faltas sancionables con tarjeta se hacen para evitar disparos, el Real Madrid es el que más ha rematado de LaLiga, 53 veces; mientras que el Barcelona ha hecho 51 remates. El equipo de Flick sí que le gana en posesión (66,25 frente a 61,55, los dos primeros del campeonato).

Tampoco se puede ver la diferencia en las amarillas mostradas a los rivales por las faltas recibidas en campo contrario, donde se supone que las jugadas pueden tener más peligro y las faltas, por tanto, ser sancionadas con más rigor. El Barcelona, según Whoscored, ha recibido 31 faltas en campo contrario en estos cuatro partidos, mientras el Real Madrid suma 29 faltas recibidas en la zona del campo del rival. Sólo dos faltas de diferencia, que contrasta con las diferencias en las tarjetas amarillas recibidas por los rivales.