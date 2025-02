Dani Alves sorprende con un nuevo vídeo y un enigmático mensaje: ¡Entrenando en la ciudad deportiva del Barça!

Dani Alves sigue en libertad provisional después de ser condenado por violación a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona. Tras meses desaparecido se conocieron detalles de sus vacaciones a través de su pareja Joana Sanz- y sin actividad en redes sociales, el futbolista rompía su silencio en "X" el pasado mes agosto con unos mensajes en redes que no pasaron desapercibidos.

El exfutbolista del Barça cambió hace meses su perfil para definirse en su biografía como "un hombre de negocios" y apeló a la fe para mandar un preocupante mensaje sobre su miedo a lo que está por llegar. “Dios tengo miedo de lo que viene. Dios le dijo a Job: ‘Triunfarás en lo que elijas hacer y la luz brillará en el camino que tienes por delante. Job 22:28″, se podía leer.

Desde entonces, el futbolista no ha dejado de sorprender a sus seguidores con lo que parece una autentica transformación espiritual. Casi todo su contenido en redes va acompañado de frases religiosas y de la Biblia lo que demuestra que tras su paso por la cárcel ha decidido refugiarse en la fe. Algo que demuestra una de sus últimas publicaciones en las que aparece guitarra en mano y cantando un tema religioso. El futbolista da algunos acordes mientras entona una canción con la letra en inglés y en español. Uno de los mensajes que transmite es “todo va a estar bien”. “El señor no te dio un espíritu de cobardía amados hermanos…. Así que no temas, porque el dueño de la promesa está contigo y te dijo que vayas y pregones su evangelio. Los cambios que harás en tu vida no son para agradar a los humanos, es para agradar al Dios que te creó. Ojalá fueras Caliente o frío…. Templado vomitaré de mi boca te manda decir. Apocalipsis 3:15,16”, afirma en la publicación en la que aparece cantando.

A principios de diciembre, volvió a sorprender al cambiar su perfil de Instagram para definir su nueva profesión. Y es que el exfutbolista del FC Barcelona modificó su status en Instagram, pasando de empresario a artista.

¡Con la equipación del Barça!

Desde entonces, silencio absoluto hasta ahora. El ex futbolista ha sorprendido a sus seguidores al subir un video en su red social 'X' donde se le puede ver entrenando en la Ciutat Esportiva del Barça y, además, vestido con la equipación del FC Barcelona. El brasileño acompañó el vídeo con un texto en español que decía lo siguiente: "!!!No importa que digan; las grandes historias si escribe solo y Dios!!!". En las imágenes se puede apreciar al exfutbolista ejercitándose en solitario en las instalaciones del Barça en Sant Joan Despí.

Las reacciones no se han hecho esperar y ha provocado un gran enfado entre los usuarios de la red social. "Que este tío por muy leyenda que sea, este entrenando con la camiseta del Barca en las instalaciones después de lo que ha hecho, me parece una vergüenza como institución", "Quítate mi escudo de encima" o "No representas al barcelonismo", son algunos de los mensajes que se pueden leer en Twitter.

El revuelo ha sido tal que el club ha tenido que salir al paso. Según Sport, el Barça asegura que las imágenes que no han tardado en volverse viral no son actuales. Sin embargo muchos se preguntan a que viene entonces ese vídeo. El debate está servido.