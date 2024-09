El descenso al porno de Fabio Paim: el ex compañero de Cristiano Ronaldo triunfa en el mercado del sexo

La vida del ex madridista Antonio Cassano habría dado un giro de 180 grados de haber aceptado la estrambótica oferta del legendario actor porno y productor, Rocco Siffredi, para rodar una película “triple X”. Otro ex futbolista del Real Madrid, Cristian Karembeu, también confesaba en una entrevista que de no ser jugador le habría gustado ser “médico o actor porno”. En ambos casos, no se hizo realidad su incursión en el cine erótico.

Sin embargo, otros futbolistas profesionales, acuciados por las lesiones, arruinados, con problemas legales o de drogas o simplemente sobrepasados por la presión que rodea al deporte rey, sí encontraron una salida en el mercado del sexo.

Este es el caso de Fabio Paim, el futbolista portugués que fue compañero de Cristiano Ronaldo y ahora triunfo con la pornografía.

El conocido exjugador del Sporting Clube de Portugal, reveló en sus redes sociales que decidió cambiar de carrera: después de los campos de fútbol, ​​ahora vienen las películas pornográficas. El jugador había confesado a Tiago Paiva, YouTuber portugués, que siempre tuvo el sueño de participar en una producción de este tipo y finalmente lo ha conseguido.

Cambiar el balón por sexo

"Me gustaría participar en una película porno. Lo digo en serio, haría realidad mis sueños. No tengo novia, estoy soltero", dijo en conversación con Tiago Paiva. Poco después, el 14 de agosto, Fábio Paim publicó en sus historias de Instagram una foto con dos actrices de la zona, explicando que estaba muy entusiasmado con un nuevo proyecto.

"Hay días en los que volvemos a sentirnos niños por primera vez en un parque de atracciones. Ese brillo en nuestros ojos, la emoción y el entusiasmo de estar por primera vez en un lugar nuevo. Eso es lo que sentí en un día que quedará para siempre". permanecen en mis recuerdos. mejores historias", escribió.

El exjugador, considerado una de las grandes promesas del Sporting CP publicó varios post relacionados con su nuevo trabajo. En uno de ellos aparece en un jacuzzi con tres mujeres, mientras que en otro aparece en albornoz en la cama de un motel con las mismas tres actrices. “Al fin y al cabo, ¿quién tiene más balones de oro? Video grabado”, escribió en el pie de foto. Ese mismo día grabó un directo, donde deja al descubierto sus supuestos talentos en el mundo pornográfico.

Fábio Paim, 36 años, comenzó su carrera en el Sporting CP, pero su carrera continuó en otros clubes de Portugal, como Paços de Ferreira, Real Massamá y Futebol Clube de Benfica, y también pasó un tiempo en Angola.

Sin embargo, en 2018 el jugador abandonó el campo y en 2019 fue detenido por posesión de cocaína. Anteriormente fue detenido dos veces bajo sospecha de violación, pero ambos casos fueron desestimados. "La prisión fue muy dura, tanto para mí como para mi familia. Pero fue buena. Aprendí que lo que se consigue fácilmente no es bueno para uno. Y no podía seguir teniendo ese estilo de vida, tenía que trabajar y tener dignidad. Mi vida es más tranquila ahora. Estoy segura de que cometeré errores, porque soy humana. Fue mi elección, mi error, pero necesitaba el consuelo y el apoyo que sólo la familia es lo más importante. "Cuando tenía fama, dinero y fiestas, pensaba que eso era felicidad, pero ahora soy más feliz con menos", afirmó en una entrevista con 'SunSport'.

También fue sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol y sin permiso de conducir. Ahora parece haber encontrado su nueva vocación lejos del césped.