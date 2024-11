Los desgarradores gritos de Militao después de lesionarse y la cara de compañeros y rivales: “Se me parte el alma”

El Real Madrid logró una victoria ante Osasuna sanadora en lo deportivo y dolorosa por las lesiones. Rodrygo se retiró con un problema muscular, entre lágrimas. Lucas Vázquez sólo aguantó hasta el descanso a duras penas, también por un problema muscular. El drama fue lo que le sucedió a Militao y la imagen es desgarradora, por los gritos del central brasileño, que se pueden escuchar en el vídeo.

Militao comenzó el movimiento de desmarque en un centro lateral, con Boyomo pegado a él, y al apoyar la pierna derecha se le clava. El defensa se va al suelo y no puede parar de gritar. La cara de sus compañeros lo dice todo. También la de rivales como Catena.

El jugador del Real Madrid fue retirado en camilla. En la memoria de todos está lo que le sucedió hace poco más de un año. En agosto de 2023 se rompió el ligamento cruzado anterior de la otra rodilla, la izquierda. Reapareció en marzo, antes incluso de lo previsto, y en lo que quedó de curso tuvo minutos, pero fue principalmente para recuperar sensaciones. Llegó a tiempo de salir en los últimos segundos de la final de la Champions que el equipo de Ancelotti ganó al Borussia Dortmund.

Ahora estaba recuperando su nivel y le ha llegado este golpe, que pinta mal, aunque hay que esperar a lo que dicen las pruebas.

“No quiero tocar este tema, porque me molesta ver a compañeros llorar, porque se me parte el alma, más también cuando vienes de lesión larga. Se me parte el alma, esperemos que sea lo menos posible”, dijo Brahim, que salió por Rodrygo y que hace no tanto estaba en la enfermería. También quiso mandar fuerza y apoyo a Valencia por la terrible tragedia de la DANA.

Carlo Ancelotti, por su parte, no quiso comentar cómo estaba Militao, a la espera de la resonancia.