Después de la Champions con el Real Madrid, Kroos busca otro final feliz con Alemania en la Eurocopa

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, salvo la de "El Padrino", pero Toni Kroos persigue el segundo final feliz, esta vez con su selección, después de haber conquistado una nueva Champions en su adiós al Real Madrid. "Sería un final un poco cursi, pero lo acepto", bromeó el centrocampista cuando le preguntaron por ello.

Porque después de la Eurocopa, Kroos dejará el fútbol. Si del Real Madrid se fue poniendo el balón en la cabeza de Carvajal en un córner para romper la resistencia del Dortmund en Wembley, con Alemania volvió con otro pase de gol a Wirtz contra Francia... Nada más sacar de centro.

"Volvió", sí, porque se había ido después de la Eurocopa de 2020 (disputada en 2021), en la que su selección perdió contra Inglaterra en los octavos de final. No ha encontrado el rumbo desde ese momento, y la presencia de Kroos parece haber dado una inyección de moral y de fútbol a Alemania (país) y Alemania (selección). "Chicos, breve y al pie: volveré a jugar para Alemania en marzo. ¿Por qué? Porque me lo pidió el entrenador (Nagelsmann), me apetece y estoy seguro de que en la Eurocopa se puede hacer mucho más de lo que la mayoría cree en este momento", dijo en febrero para anunciar su regreso.

"Por supuesto que tengo hambre"

"Por supuesto que tengo hambre. Todavía tengo ganas de triunfar y ganar este torneo. Si no hubiera pensado que esto era posible no lo habría hecho", afirma a las puertas de la Eurocopa. No quiere estar en la "Mannschaft" como homenaje, quiere estar para ganar, aunque sea "cursi". Es el único gran título que le falta a un palmarés en el que figuran ligas, copas y supercopas en España y Alemania, los dos campeonatos en los que ha participado, Copas de Europa con el Bayern y el Real Madrid (hasta seis en total) y el Mundial de 2014.

El intrascendente que trasciende

De Kroos se llegó a decir en algún momento de su carrera que se estaba convirtiendo en un futbolista intrascendente, que era muy seguro con la pelota, pero que sólo hacía pases de seguridad. Las estadísticas avanzadas de LaLiga de esta temporada señalan lo contrario: fue el jugador que lideró el dato de rivales superados por pase (873) y el de acciones ofensivas (103,2). Nagelsmann lo ha reclutado para aportar experiencia a una selección histórica que busca el sitio perdido después de tocar la gloria en el Mundial de Brasil 2014: en la siguiente Eurocopa todavía mantuvo el nivel y fue semifinalista, pero a partir de ahí, dos Mundiales seguidos sin pasar la fase de grupos y otra Eurocopa, la del adiós de Kroos, en la que sólo llegó a octavos. "Nuestro trabajo debe ser jugar bien. Hemos de reducir al mínimo las fases en las que aún tenemos problemas. Tenemos muchas fases buenas durante los partidos y aún podemos mejorar. Sé el potencial que tenemos en el equipo. Podemos ganar a cualquier rival", lanza un mensaje para animar a los suyos y asustar a los oponentes.

Ya le cae bien a Rüdiger...

Ya ha tenido que ejercer de líder y apagar algún fuego, como el amago de pelea entre Rüdiger y Fullkrug en uno de los entrenamientos de esta semana. "Creo que es bueno que se den estas situaciones. Desgraciadamente, tengo que quitarle algo de fuelle al asunto, no iba muy en serio", afirmó el centrocampista, un hombre que no suele ponerse nervioso y que puede llevar a engaño en un primer momento. "Como futbolista no hay nada que decir. Como persona, tengo que ser honesto. Lo juzgué mal cuando llegué a la selección siendo más joven", desveló su compañero Rüdiger. "Ahora le conozco mejor. Es muy, muy buen tipo, un hombre de familia. Es un líder tranquilo que no habla mucho, pero que marca el camino en el campo", añade.

"De acero"

Kroos estará acompañado en el centro del campo por el jugador del Barcelona Gündogan y ambos estarán escoltados por Robert Andrich, una de las novedades, ya que a sus 29 años va a disputar su primer gran torneo como internacional. Se premia su gran campaña en el espectacular Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

Las botas blancas de Toni, siempre blancas, que él mismo se limpia, están preparadas para la Eurocopa. "Es un tic mío. No tengo tantos, pero es uno que he mantenido", afirma. Los 34 años y el poco descanso por la Champions no preocupan a Nagelsmann. "Es de acero", dice el técnico.