España se despide del Mundial Sub-20

España quedó eliminada del Mundial Sub-20 tras perder 2-3 ante Colombia en el Estadio Fiscal de Talca, Chile. El conjunto dirigido por Paco Gallardo llegaba tras clasificarse como una de las mejores terceras en la fase de grupos, superando por la mínima en octavos a Ucrania en un duelo intenso. Los cafeteros, por su parte, llegaban invictos, tras vencer a Sudáfrica contundentemente (3-1) con un despliegue de fútbol vertical y físico.

El duelo fue vibrante y de ida y vuelta. España buscó controlar el balón, pero la solidez y el juego directo de Colombia pusieron en apuros a la defensa española. Pablo García rozó el gol del torneo con un disparo lejano, pero fue Colombia la que abrió el marcador: Néiser Villarreal (Millonarios) anotó el 0-1 al minuto 40.

Copa Mundial Sub-20: España - Colombia Benjamín Hernández Agencia EFE

España reaccionó en la segunda mitad. Entre los minutos 56 y 59, Rayane Belaid (Atlético de Madrid) y Jan Virgili (Real Sociedad) dieron la vuelta al marcador con dos grandes goles, poniendo el 2-1 para La Roja. Sin embargo, la alegría duró poco: Villarreal volvió a aparecer y no perdonó, igualando el partido tras un error de la defensa española sobre el minuto 64. El duelo se volvió cada vez más físico y, en el minuto 89, el jugador de Millonarios consiguió su hat-trick, dejando el marcador 2-3 para los cafeteros.

El momento que desató la polémica llegó en el descuento. El árbitro señaló un penalti sobre Rayane, pero tras consulta con el VAR, consideró que la falta fue sobre el frontal del área, privando a España la opción del empate. Los segundos posteriores fueron de máxima tensión y protestas españolas, que obligaron a acabar el partido poco tiempo después.

La selección española sufrió especialmente por sus errores defensivos, incapaces de contener el poder físico y las transiciones de Colombia. El equipo mostró calidad en ataque, pero el desequilibrio y las desconexiones atrás acabaron costando caro. Además, la falta de contundencia en el área rival influyó en el resultado final. El propio Paco Gallardo reconoció: "Estoy jodido por los chicos. Dieron el máximo y merecieron más. El VAR nos privó de luchar hasta la final con ese penalti claro. Este equipo tiene talento y volverá más fuerte".

Copa Mundial Sub-20: Ucrania - España ESTEBAN GARAY Agencia EFE

El entrenador de Colombia, César Torres, también valoró el trabajo hecho por La Roja: "Un partido bravísimo, España fue un gran rival. Sufrimos mucho, pero recompusimos al equipo y los cambios funcionaron muy bien. No sé si ganamos con justicia, pero lo logramos y el grupo se encontró en la cancha". Además, resaltó la superación personal de Villarreal y la importancia del equipo en el triunfo.

Con este resultado, Colombia avanza a las semifinales del Mundial Sub-20 como primer clasificado y se medirá a Argentina, que dejó a México en el camino por 0-2, el miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago.