Oviedo y Espanyol desafían a LaLiga: protesta en el campo contra el partido Villarreal–Barça en Miami

La novena jornada de LaLiga comenzó con una protesta inédita: los jugadores del Real Oviedo y el RCD Espanyol se quedaron inmóviles en el campo durante los primeros segundos del partido disputado en el Carlos Tartiere, como gesto de rechazo al encuentro entre Villarreal y FC Barcelona que se celebrará el próximo 20 de diciembre en Miami, en lugar de en territorio español.

La acción, impulsada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), busca denunciar la falta de diálogo y transparencia por parte de LaLiga en la decisión de llevar partidos oficiales fuera del país. Los futbolistas no se oponen al evento en sí, pero consideran que han sido ignorados en un proceso que afecta directamente sus condiciones laborales.

Lo más polémico fue que la realización televisiva del partido omitió las imágenes de la protesta, lo que ha generado críticas por parte de aficionados y medios, que acusan a LaLiga de intentar silenciar el gesto de los jugadores.

La protesta de Oviedo y Espanyol marca el inicio de una serie de acciones simbólicas que se repetirán durante toda la jornada, aunque los equipos implicados en el partido de Miami, Villarreal y Barça, quedarán al margen para evitar interpretaciones erróneas.

La AFE ha reiterado que el objetivo es defender los derechos de los futbolistas y exigir que se les escuche en decisiones que afectan al modelo de competición. Mientras tanto, el conflicto entre LaLiga y los jugadores sigue escalando, y la jornada 9 se ha convertido en un escenario de tensión institucional.