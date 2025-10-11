Esto es lo que tendría que pagar el FC Barcelona si decide “traicionar” a la Superliga

El FC Barcelona se encuentra en una encrucijada institucional tras oficializar su intención de abandonar la Superliga. La desvinculación podría acarrear una indemnización cercana a los 300 millones de euros, lo que ha obligado al club a desplegar una estrategia diplomática de contención.

El presidente Joan Laporta ha intensificado sus contactos con figuras clave como Aleksander Čeferin y otros dirigentes europeos, con el objetivo de minimizar riesgos legales y preservar los intereses económicos del club. La prioridad es alcanzar un acuerdo que suavice las tensiones entre las distintas instituciones futbolísticas y evite un conflicto judicial de gran escala.

El caso Negreira emerge como un factor determinante en este escenario. Aunque la Ley del Deporte ha provocado la prescripción de sanciones deportivas, persiste el riesgo de multas económicas que podrían agravar la ya frágil situación financiera del Barcelona. La estrategia del club se mueve entre mantener una imagen conciliadora y proteger sus activos institucionales.

Navegando entre dos aguas

La normativa actual impide la participación simultánea en competiciones paralelas, lo que añade complejidad a la decisión. El Barça intenta mantener una puerta entreabierta a la Superliga, mientras refuerza sus vínculos con UEFA y LaLiga, en un intento por equilibrar su posición sin comprometer su futuro deportivo.

Fuentes cercanas al club apuntan a una estrategia de desgaste del proyecto de la Superliga, aprovechando el rechazo de varios clubes europeos. En este contexto, el Real Madrid quedaría como único defensor activo de la iniciativa, mientras el Barcelona maniobra para minimizar consecuencias legales y económicas.

La negociación se desarrolla en los despachos, lejos del foco mediático, y cada paso es evaluado con extremo cuidado. Una decisión precipitada podría traducirse en un quebranto económico severo, por lo que la capacidad de negociación de Laporta será clave para transitar este escenario con éxito.

El desenlace no solo afectará al club catalán, sino que podría marcar un precedente en las relaciones entre los equipos de élite y los organismos rectores del fútbol europeo. En los próximos meses, la diplomacia y la estrategia serán las verdaderas protagonistas.