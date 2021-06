La dura respuesta a Luis Enrique y a El Chiringuito, de Aina Vidal, de Podemos: “Abajo el machismo...”

Fútbol

No es fácil criticar al fútbol y menos a la selección española, porque esto te pone en el centro de las críticas. Lo ha vivido la diputada Aina Vidal, de En Comu Podem, que fue de las que más alto se puso en contra de que a los futbolistas de la selección se les vacunase por encima de otras profesiones. Al final, después de todos las idas y venidas, se les ha vacunado y ya poco importan las críticas porque es un hecho consumado.

Las palabras de la diputada fueron portada en los periódicos y sobre ellas se le preguntó a Luis Enrique el jueves, cuando dio una conferencia de Prensa explicando todo lo que había sucedido. El seleccionador está en un perfil bajo, pero a nadie se le escapa que puede ser bastante cortante cuando hay alguna pregunta que no le hace mucha gracias. Sin embargo, esta vez, decidió no echar mucha más leña y fingió indiferencia. España comienza la Eurocopa el viernes y no quiere el seleccionador que los futbolistas se despisten o que, tras el follón de estos días, se disperse el objetivo.

Aina Vidal, sin embargo, se ha querido explicar en un nuevo mensaje contra el Chiringuito y respondiendo a Luis Enrique. Pero no sólo para ellos “Me han atacado, por tierra mar y aire. El fútbol es pasión, también comunidad, también me gusta el fútbol”, dice y sigue “¿Por qué se cierra un campo de fútbol cuando se le llama nazi a un nazi y no cuando se vierten insultos racistas sobre algunos jugadores?”, dice sobre el Rayo y Zozulya.

“También hay que cuestionarse las muestras de machismo que se ven de manera habitual en el mundo del fútbol, para muestra les invito a que se den una vuelta por mis redes sociales donde hay un montón de señoros preocupados para que yo aprenda a limpiar”, asegura acerca de los insultos que ha tenido que recibir por posicionarse contra las vacunas a los futbolistas.

Y también ha comentado la Superliga: “Operaciones como la Superliga, pensadas para los superricos y para dejar a un lado el fútbol de base y popular. La pregunta no es por qué hay que vacunar primero a los futbolistas, es a quién hay que vacunar primero”.

“La pregunta no és por qué hay que vacunar primero a los futbolistas, sino a quién hay que vacunar primero”, se pregunta, porque considera que hay otros colectivos que deberían ir antes. “Luis Enrique me ha respondido”, dice Aina Vidal “Se equivoca, la selección nos representa a muchas, también a mi y no puede emanciparse de la realidad de su propio país”, asegura.

Y acaba: “Abajo el racismo, el machismo, los privilegios y viva siempre el fútbol de base y popular”. Además, empieza su tuit con un mensaje: “Un mensaje para el Chiringuito”, el programa de Josep Pedrerol.