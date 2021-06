Euro 2020: Victoria agónica de Ucrania contra Suecia (1-2)

Deportes

Si no hay libro, hasta los peores, que tenga algo que de provecho, no hay partido de la Eurocopa que no sea emocionante o bueno o divertido. Hasta en el choque de octavos que peor cartel tenía, el Suecia-Ucrania, hubo mucho que rascar: se fue hasta la prórroga y se decidió en el último minuto, cuando los penaltis eran inevitables.

Ganó el equipo que entrena Shevchenko porque fue fue mejor en el tiempo añadido. Además, la expulsión de Danielson, por una patada terrible a la rodilla, dejó a Suecia desamparada. Y eso que había igualado el primer tanto rival y con Forsberg como estrella pudo marcar otro en el tramo más movido del partido, en la segunda parte. No lo hizo y al final, ganó Ucrania.