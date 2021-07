La contundente respuesta de Kiko a Xavi por lo del “entorno madridista” de la selección

Fútbol

Xavi Hernández, actual entrenador del Al-Sadd y exjugador del Barcelona, criticó al “entorno madridista” que rodea a la selección y valoró positivamente el trabajo que está haciendo el seleccionador, Luis Enrique Martínez, cuyo trabajo elogió teniendo en cuenta esas dificultades que, en su opinión, rodean a La Roja. Esta opinión de Xavi encontró una contundente respuesta en Kiko Narváez, exfutbolista y que está comentando la Eurocopa con Mediaset.

“Nosotros también lo vivimos, el entorno de España es muy crítico, hay mucha exigencia y es una pena, porque no se hace equipo ni en prensa, ni la prensa con el equipo. Es difícil y por eso es más complicado en España ganar títulos. Nosotros lo conseguimos con nuestra generación, pero no es sencillo”, declaró Xavi Hernández en Vamos.

“Es complicado el entorno. Y más con un seleccionador que no lleva jugadores del Madrid con el entorno madridista que es la selección. Al final tienes que aceptar las críticas, evadirte un poco y centrarte en el juego. Lo están haciendo muy bien y ya están en cuartos de final”, añadió.

Kiko criticó las palabras de Xavi y le respondió en la Cadena SER: “No viene a cuento. No es ni la hora, ni la fecha de hablar de esto. Me encantaría sentarme con Xavi y que me explicase ese entorno que no vivió cuando ganó todo”.

En cuanto al trabajo de Luis Enrique, Kiko lo calificó como positivo y defendió su continuidad en el cargo pase lo que pase en el encuentro de cuartos de final contra Suiza: “Pase lo que pase, pienso que el seleccionador tiene que ser Luis Enrique. Pero reconozco que si no nos clasificamos sería un palo, estamos ilusionados”.