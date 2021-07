Euro 2020: Dinamarca se pone el traje del 92 y gana a la República Checa 1-2

Fútbol

Al comienzo de la segunda parte, la República Checa sacó de centro y lo hizo al estilo de una patada a seguir de rugby: un pelotazo y todos arriba. Era una declaración de intenciones: de que no iba a dar el encuentro por perdido pese a los dos goles que había marcado Dinamarca en la primera parte. No fue un gesto vacío, los primeros minutos después del descanso los checos fueron con la desesperación de quien tiene todo perdido y fue cuando más dudó Dinamarca. Marcó un gol Schick, que es una pena que se vaya de la Eurocopa, porque tenaí el cargador lleno para seguir marcando. Se va con cinco y se va porque ni él ni sus compañeros hicieron más tantos. El impulso les dio para ese tanto, pero no para más.

Dinamarca ya está en semifinales, donde nadie la esperaba y sin embargo, se lo ha ganado por su fútbol en muchos ratos, por su habilidad para salir de los momentos complicados