Barcelona: una alegría, una duda y el jugador que llega lesionado

Tras la marcha atrás de Laporta, Ronald Koeman sigue en el banquillo del Barcelona con una esperanza en el horizonte: los lesionados se van recuperando. El mal interpretado “ahora es lo que hay” de Piqué hacía referencia a que tenían a muchos futbolistas en la enfermería, pero ya van viendo la luz. Lo hizo Coutinho, aunque al brasileño, el fichaje más caro en la historia del club, siempre se le mira con recelo en el Camp Nou y él no termina de dar el puñetazo en la mesa. También regresó Ansu Fati, además de forma sonora ante el Levante. El canterano ha podido aprovechar estas dos semanas de parón de selecciones para seguir su puesta a punto y cada está más cerca de ser titular. Ahora se espera a Agüero y Dembélé, que ya se han entrenado con el grupo y que podrían ser la solución a los problemas que está teniendo el conjunto azulgrana para marcar gol. En la Liga lleva once dianas, la mitad que el Real Madrid -aunque es verdad que con un partido menos disputado-, las mismas que Atlético, Real Sociedad, Betis y Osasuna; una menos que el Valencia y dos menos que el Rayo. En la Champions no se ha estrenado y el balance en dos partidos refleja un pobre 0-6.

El “Kun” podría volver ya este domingo ante el Valencia, en el arranque de la que se presume como semana decisiva para el futuro de Koeman, porque el miércoles se juega sus opciones de seguir vivo en la Champions ante el Dinamo de Kiev y el domingo siguiente, el 24 de octubre, recibe al Real Madrid en el Clásico. La categoría de Agüero no se discute, pero su temporada pasada en el Manchester City deja muchas dudas. Apenas pudo disputar 20 partidos, 720 minutos, en los que anotó seis tantos. El promedio es bueno, a gol cada 120 minutos, pero en todo el curso sólo jugó dos veces los 90 minutos. Sufrió lesiones en el muslo, en la pantorrilla y una rodilla; pasó el coronavirus, y con tanto parón Guardiola no terminó de confiar en él al ciento por ciento y su tramo final de campaña lo pasó en la grada, en el banquillo o jugando algunas ratos. Eso sí, en la final de la Champions ante el Chelsea fue el último recurso de Pep para intentar una remontada que no llegó. En agosto tuvo problemas en el gemelo y por eso no se ha podido estrenar todavía con el Barcelona.

A Dembélé se le espera para un poco más adelante, pero Koeman lo hace con los brazos abiertos. Es un futbolista muy anárquico y a veces no sabes por dónde va a salir, pero tiene el desequilibrio, el uno contra uno, que tanto le falta al Barça. Puede abrir el juego por los costados lo que tiene un doble beneficio: el de la llegada a la línea de fondo y hacer el equipo más ancho para que aparezcan los pasillos interiores. Con el francés lo que se está intentando es renovarlo, pues cumple contrato en el verano de 2022 y si se marcha gratis su fichaje sería un fiasco todavía mayor después de invertir en él gran parte de los 222 millones que el club ingresó por Neymar. Dembélé en forma es imprescindible para este Barcelona, pero siempre hay que tener cuidado con él. Desde que llegó al Camp Nou en 2017 acumula 668 días de baja por lesión y 96 partidos, según los datos que maneja la web especializada “transfermarkt”. La temporada pasada logró tener cierta regularidad, pero en la Eurocopa se lesionó con Francia en la rodilla derecha y tuvo que ser operado. Y de ahí, hasta ahora.

También con su selección ha “caído” esta vez Araujo, la mala noticia que ha recibido Koeman en este parón. El central sufrió una lesión muscular con Uruguay y regresó a Barcelona para seguir haciéndose pruebas, pero ese tipo de molestias siempre aseguran unos cuantos días de baja. Contra el Valencia no llegará y para el Dinamo de Kiev el miércoles tampoco, pendiente de lo que digan los últimos análisis. En el decisivo partido de Champions el problema es doble porque Eric García acumula una sanción por la roja que vio ante el Benfica. Tiene soluciones de tomas formas el entrenador barcelonista con Piqué, Lenglet e incluso Mingueza, por mucho que el canterano casi siempre juegue de lateral derecho. El “contra virus FIFA”, por llamarlo de alguna manera, es que Gavi se vuelve a unir al equipo reforzado, después de su espectacular rendimiento con la selección española, con sus 17 años, ante rivales poderosos como Francia e Italia.