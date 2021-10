Fútbol

Ansu Fati, tras renovar: “Lo de Messi no se puede igualar, yo todavía no he hecho nada”

Joan Laporta estaba sonriente y saludaba a los padres y a los hermanos de Ansu Fati. También a su representante, Jorge Mendes. El presidente consiguió la renovación de la joya de la cantera hasta 2027, con una cláusula de 1.000 millones de euros, para evitar tentaciones de jeques y demás, como sucedió con Neymar, que se acabó marchando pese a que su salida costaba 231 millones. Lo hace justo antes de la Asamblea del sábado en la que se decide parte del futuro del club, y también unos días antes del Clásico. “Hoy es un gran día. Para el Barça hoy es presente inmediato y futuro. Hemos estado hablando del cariño que nos tenemos, lo sacrificado que ha sido Ansu todos estos años en La Masia. Para nosotros era muy importante regular esta situación, es una persona a la que queremos, a la que aparte de su talento futbolístico hemos ido intentando formar como persona, como vosotros [en referencia a su familia]. En el Barça te vamos a ayudar a que puedas conseguir tus objetivos. Tus objetivos son nuestros objetivos”, dijo Laporta.

“Buenos días. Primero de todo agradecer al club y al presi por confiar en mí y poder seguir aquí. Siempre ha sido mi sueño poder triunfar aquí y voy a trabajar cada día más para mejorar como persona y como jugador y darle al club lo que necesita de mí”, fueron las primeras palabras de Ansu Fati, previas a la presentación de un vídeo en el que se veía a muchos canteranos: Puyo, Xavi, Iniesta, Messi... para terminar en él, con imágenes desde niños hasta ahora con el primer equipo. Después llegó el turno de preguntas.

Vídeo comparado con Puyol, Iniesta Messi... ¿Qué sientes?

“Es un sueño poder estar ahí al lado de estos grandes jugadores. Pero aún no he hecho nada, tengo que seguir trabajando para intentar tener la carrera que han hecho ellos”.

¿Cómo está de la rodilla?

“Es algo ya que he olvidado. Ahora noto más otras cosas como el cansancio. No noto ninguna molestia en la rodilla y espero que siga así”.

¿Cómo está viviendo todo este proceso?

“Estoy la verdad que muy tranquilo, con la ayuda de mi familia y toda la gente del club, que me transmiten esa tranquilidad. Lo tengo que estar, me siento muy querido y es lo que más valoro. Para mí no es ninguna presión, es una motivación que hace que cada día quieras seguir mejorando”.

¿Ha tenido otras ofertas económicas más importantes?

“Desde el primer día le dije a Jorge que mi primera opción era quedarme, él lo entendió y con el presidente hemos llegado a un acuerdo. Sí puede ser que haya tenido ofertas de fuera, pero mi ilusión era triunfar aquí.

Dorsal heredado, el “10″ de Messi.

“Me hacen mucho la pregunta. Estoy muy agradecido al club y los capitanes por habérmelo ofrecido, lo podía haber llevado otro jugador, pero estoy agradecido de que me lo hayan dado a mí. Yo estoy en el Barça y tienes que estar preparado para todo. Nadie va a igualar lo que ha hecho Leo, yo tengo que seguir mi propio camino”.

🔵🔴 1⃣0⃣, @ANSUFATI



❝Estoy agradecido al club y a los capitanes por ofrecerme este dorsal. No es una presión, es una motivación más❞ pic.twitter.com/87L5XIcOJy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2021

¿Lo hablaste con Leo?

“Siguiente, porfa” (Y se ríe)

Anécdota con Valdés miró: sus botas estaban destrozadas y fueron a comprar otras. Han pasado dos años, ¿cómo lo ha gestionado?

“Estoy muy agradecido a Víctor también, me ayudó mucho, estaba subiendo al primer equipo y me ayudó a gestionar las emociones. Ha pasado todo muy rápido y estoy muy contento de todo ello”.

¿En qué cree que puede mejorar?

“Creo que me queda mucho margen de mejora, escuchar a la gente que te quiere ayudar. Me gustaría mejorar todo, para mí no he hecho nada, estoy empezando mi carrera. Tengo que mejorar unas cosas y potenciar lo que tengo, y eso se hace con trabajo”.

Clásico

“Jugar un Clásico siempre es una motivación. El Madrid es nuestro gran rival y siempre hay que estar preparado para los grandes partidos. Estoy muy tranquilo porque el equipo está preparado para intentar ganar”.

Sensaciones antes del Clásico

“Confío en el equipo. Es verdad que tenemos que mejorar, como siempre. Vamos a salir a competir, como siempre. Creo que en un Clásico no hay favoritos. Jugamos en casa, que es un factor a favor”.

Gestión de todo lo que ha pasado a nivel psicológico

“Soy un chico muy tranquilo, gracias a mi familia que me transmite esa tranquilidad”.

Ha Renovado cinco años, ¿cómo se ve en 2027?

“Todos los que estamos aquí vamos a trabajar para que en unos años el club esté lo más arriba posible. No es mi trabajo, es el de todos: presidente, jugadores... Todos los que trabajan ahí. Al final es ir viviendo el día a día. El futuro no se sabe, pero con el trabajo día a día será mejor”.

Importancia del público

“Para nosotros la afición lo es todo. La gran motivación de los jugadores es jugar para ellos, que estén en el campo. Si el Camp Nou está lleno, para nosotros es un extra de motivación. Recuerdo muchos clásicos como aficionado, he visto tantos que ahora... El 0-4 en el Bernabéu, que marcó Luis y Ney... He visto muchos. Los últimos años hemos podido llevarnos muchos de ellos”.

Jugada en la que no se la pasa a Busquets que enfada a Koeman

“Busi me echó bronca, yo que soy delantero, en el área piensas en gol, gol... No me dio tiempo de mirar. Por mala ejecución o mala suerte se fue fuera. De todo esto se aprende. No vi el gesto del entrenador, la próxima vez se la intentaré pasar, porque si no me va a matar... Y Philippe [Coutinho] también, que estaba por ahí”.

Conexión con Depay

“Llevo pocos partidos con él, pero nos entendemos muy bien, tanto dentro del campo como fuera. Se ha integrado bien, es un chico espectacular, él no habla mucho español y yo inglés así, así. En el campo es más fácil. Espero que esté muchos años aquí”.

❝Nos entendemos muy bien con @Memphis. Espero compartir muchos años con él en el Barça❞



💬 - @ANSUFATI - pic.twitter.com/IjBemSMobC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2021

Final de Copa del año pasado no pudo estar. ¿Aspiran a ganar títulos?

“El año pasado no pude jugar la final por la lesión, pero estuve con el equipo y sentí como si lo hubiera jugado. Este año estamos en todas las competiciones y vamos a competir por todo”.

Lesión. ¿Tuvo dudas por tantas operaciones?

“Nunca tuve la duda de que iba a volver a jugar. Lo último que iba a perder era eso. Hace años pasé algo similar y eso me ayudó a valorar todo: si volví de lo otro, ¿por qué no ahora? Eso me motivaba también. Sabía que lo iba a conseguir”.

Eric García

“Muy feliz porque tenemos una gran amistad desde que coincidimos en las categorías inferiores. Es una suerte que esté aquí con el club y estoy muy contento”.

En medio de las preguntas a Ansu Fati también hubo unas para el presidente Joan Laporta:

¿Es Ansu la gran estrella del Barça del futuro?

“Tenemos grandes esperanzas, pero le tenemos que ayudar, no podemos meterle mucha presión. Él debe hacer su camino, es muy inteligente, es maduro para su edad y tiene una familia que le ayuda. Para nosotros es ya una realidad, pero tenemos que ser prudentes. Le tenemos que ayudar entre todos, porque sí es de las personas que tiene un talento especial, un don”.

Sueño de futuro, ¿crear un once de La Masia?

“Sí, es una gran ilusión. Sería el sueño de todos mis compañeros de junta y mío hecho realidad, que podamos incorporar jugadores de gran nivel, porque lo tienen que tener para jugar en el primer equipo, y que vengan de La Masia”.

¿Vio en peligro esta renovación por las cuentas del club?

“No, porque sabía que él quería quedarse y nosotros teníamos que hacer todo dentro de lo posible para que se quedara, y eso me ha tranquilizado en todo momento. Tanto su familia como su representante saben que el mejor sitio para Ansu es el Barça, por eso no he sufrido excesivamente”.

Clásico

“Tengo buenas sensaciones, veo que el equipo ha ido mejorando, estamos recuperando lesionados, empezando por Ansu, el Kun también está ya, otros han ido mejorando su aportación al equipo, tenemos el apoyo del público y aprovecho para pedir su apoyo, que va a ser un gran espectáculo. Creo que podemos ganar, y si es con gol de Ansu, será para celebrar este momento.

Después de los Clásicos Messi-Cristiano, ¿ es este el Clásico Vinicius-Ansu?

“Yo creo que estamos construyendo un equipo. Creo que nuestra fuerza es nuestro sistema de jugar al fútbol, y además ser un equipo competitivo y compensado. Es cierto que aún estamos en el intento. Veo que hay mimbres para hacer un buen equipo y que el equipo va mejorando. No me refiero a individualidades. Hoy estamos con Ansu, el otro día con Pedri... Es una generación muy joven, pero que va pisando muy fuerte. Nuestra fuerza va a ser el equipo. Los Clásicos se personalizaron, pero en nuestro caso al menos vamos a potenciar el equipo”.

Pobre respuesta del público, ¿preocupación?

“Creo que el covid ha acostumbrado a la gente a muchas cosas, y una es no ir al estadio, por las medidas sanitarias. Una vez que las cosas sean más seguras y los mensajes sean que esta maldita pandemia ha acabado o que el riesgo es mínimo, irán. Otro factor importante es el turismo, que ha descendido. Pero nosotros necesitamos que los aficionados y aficionadas vuelvan al estadio”.

❝Necesitamos que nuestros aficionados vengan al Camp Nou❞



🔊 - @JoanLaportaFCB - pic.twitter.com/9LaqYskSAM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2021

Pérdida de estrellas, ¿pérdida de patrocinadores? ¿Será Ansu el nuevo icono?

“Tenemos estudios que dicen que se valora que tenemos un estilo propio, que es “más que un club”, que tenemos una historia interesante... Y además, todos los jugadores que llegan tienen mucha calidad. Ansu ya es una referencia mundial”.