Koeman, antes del Clásico: “No tengo miedo”

Fútbol

Ronald Koeman compareció ante los medios para analizar el Clásico que mañana enfrentará al Barcelona y al Real Madrid en el Camp Nou.

Qué significa ganar el Clásico

“Es verdad que llevamos dos partidos ganados [Valencia y Dinamo de Kiev] y eso siempre es tener una buena sensación. Es un gran partido el que tenemos ahora por delante, tenemos mucha ilusión de jugarlo, esperemos hacer disfrutar a nuestra gente en un ambiente lleno o casi lleno.

📍 La previa de #ElClásico

🗣 @RonaldKoeman: "Esperamos disfrutar de un partido con el Camp Nou prácticamente lleno y con un gran ambiente"



🎥 Síguela EN DIRECTO: https://t.co/dR9rBHewOI pic.twitter.com/nW3mu2Z3Zu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 23, 2021

¿Servira para saber la distancia entre los dos equipos?

“No. Es uno de los partidos importantes porque es un Clásico, pero hay mucha temporada por delante después. Sí es verdad que podemos demostrar que estamos en el buen camino, y que el resultado es importantísimo. Debemos jugar sin miedo y con muchas ganas desde el principio”.

¿Quién se juega más?

“Los dos nos jugamos mucho, porque hay poca distancia. Si ganamos nos podemos poner delante. Tenemos la memoria del año pasado, pueden pasar muchas cosas. El resultado final no es decisivo, sólo ver dónde está cada equipo”.

Pesimismo en la afición del Barça

“No sé si la gente tiene esta desconfianza, nosotros, no, porque sabemos lo que tenemos y lo que podemos hacer, y hay que demostrarlo. En los Clásicos no hay favoritos, estamos en casa con nuestra gente y su apoyo. Yo no tengo ese miedo”.

Jordi Alba

“Es verdad que tuvo unas molestias. Ha entrenado normal y está para jugar, sí”.

Ansu Fati

“No es un duelo de un jugador de cada equipo [Ansu contra Vinicius]. Son dos jóvenes que tienen mucho que demostrar, pero están en el buen camino. Puedo opinar de Ansu: hay que dejarle que se recupere de su lesión con partidos, minutos, el físico... No hay que pensar que es Ansu solo. Sabemos que puede marcar diferencia, pero tiene que trabajar y mejorar como jugador.

🗣 @RonaldKoeman: "Sabemos que @ANSUFATI puede marcar diferencias, pero tenemos que dejar que se recupere completamente de su lesión" pic.twitter.com/ihs17K2yln — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 23, 2021

¿No estamos tan mal? Como diría Laporta...

“Primero hay que ganar. Sabemos que esto cambia mucho de ser bueno a ser malo”.

Mejor plantilla ¿Barcelona o Real Madrid?

“No sé. Soy entrenador del Barça. Un equipo seguramente es más experimentado en muchas posiciones, pero nosotros también tenemos futbolistas con experiencia, y ellos también tienen jóvenes. Somos parecidos. Ellos son mejor en unos detalles y nosotros en otros”.

Efectividad

Claro que hemos hablado sobre este tema y todos opinaban que estaba clarísimo que en ese partido contra el Dinamo de Kiev hubo que aumentar la efectividad.

Más presión por ser un Clásico

“No. Más presión no puedo tener. Sé que al ser entrenador del Barça tienes que llevar esto, no hay problema. Yo sé la importancia de un Clásico: como jugador los he ganando y los he perdido, y sé que es importante. Va a ser mi primer Clásico como entrenador con público. Intentaré disfrutar, intentaremos dejar contentos a nuestros aficionados”.

Koeman va a seguir (Laporta)

“Para mí no hace falta que el presidente diga cada día “que siga Koeman”. Me siento respaldado por el presidente y por el club, pero sé que todo depende de los resultados”.

Equipo irregularidad: ¿una victoria serviría para despegar?

“Es importante ganar y para nosotros mismos es confianza. Trabajamos fuerte para ganar partidos y mejorar cosas en el campo. No siento que es un examen, es un Clásico que queremos ganar”.

🗣 @RonaldKoeman: "No siento que sea un examen, pero es un Clásico que queremos ganar y hay que demostrarlo"#ElClásico pic.twitter.com/bUvXw3kAda — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 23, 2021

¿Reforzaría su imagen?

“No depende de un partido solo. Es verdad que ha sido una semana con partidos importantes. Sí puede ser importante por el camino, pero hay que estar preparado antes de cualquier partido”.

¿Planteamiento pensado? Importancia de físico.

“Ni nosotros a ellos ni ellos a nosotros nos podemos sorprender. Los dos nos analizamos, el suyo es un equipo experimentado, como dije. Para nosotros lo importante es la posesión, pero ellos también son buenos al contrataque. Debemos tener una buena organización defensiva cuando la perdemos, y tener personalidad con balón”.

Jugadores que juegan primer partido con el Madrid

“Tenemos algunos que han jugado muchos y pueden ayudar a los jóvenes o a los que juegan el primero. Deben disfrutar del partido y del ambiente. pero también jugar con personalidad para hacer el trabajo”.

Argumentos para ganar

“Creo que tenemos muy buena posesión. Debemos tener la profundidad y la efectividad. Seguramente ninguno tengamos muchas oportunidades, por eso hay que marcarlas”.