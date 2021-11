Las novedades en la lista del Barça para el partido contra el Dinamo, donde se juega la supervivencia

Fútbol

La agonía del Barça en Liga continúa después del empate contra el Alavés y en Europa no ha parado desde que empezó la competición. Puede ser el segundo y último partido de Sergi Barjuan en el banquillo, a la espera de que llegue Xavi, y de nuevo lo hará con varios problemas. Por un lado, el poco tiempo que ha tenido para prepararlo, lo mismo que sucedió contra el conjunto vitoriano, pese a que se juega la supervivencia en la Champions: tiene que ganar al Dinamo de Kiev a domicilio y esperar que se imponga la lógica en Múnich y el Benfica no venza al Bayern. Pero eso es sólo para seguir vivo y jugársela en un cara a cara en el Camp Nou contra el conjunto portugués. La labor del preparador ha sido casi más mental que otra cosa, hablar con ellos, convencerlos de que pueden y hacer algún pequeño retoque táctico.

“Creo que el equipo está preparado para afrontar este momento”, dice el entrenador, pese a los problemas de lesionados. Las buenas noticias de las últimas semanas en este sentido no han tenido continuidad. Piqué fue el último en unirse a la lista de bajas: «Tiene una elongación en el sóleo de la pierna derecha. Es baja y la evolución marcará disponibilidad», dice el comunicado oficial del club sobre el veterano defensa. Araujo está en la lista para Kiev, pero no se prevé que pueda jugar de inicio, por tanto no está ninguno de la pareja de centrales que en condiciones normales hubiera sido titular. Sergi tiene a Eric García, Lenglet y el olvidado Umtiti.

En el centro del campo también hay ausencias importantes o tocados: Pedri no estará seguro y Frenkie de Jong, que fue baja en Vallecas y ante el Alavés, ha entrado a última hora y podría forzar, pero la última vez que lo hizo fue en el Clásico y no le salió precisamente bien. En ataque no puede jugar Agüero, por supuesto (”He hablado con él y está tranquilo”, dijo Sergi, tras el episodio de arritmias que sufrió el atacante que le mantiene en el hospital) y está por ver qué pasa con Ansu Fati, dolorido en la rodilla derecha tras el partido contra el Real Madrid y con el que quieren ir con mucho cuidado, pues acaba de salir de un parón de diez meses. Viaja y tendrá minutos. Dembélé también ha sido incluido en su primera lista de la temporada, pero es más complicado que juegue. “El hecho de recuperar jugadores es importante por la competencia interna. Lo que tenemos que intentar es que estos jugadores cuando salgan nos aporten todo lo que tienen. Es cierto que Dembélé lleva mucho fuera, pero es de agradecer que quiera estar con el grupo”, asegura el entrenador.

El panorama, por tanto, no es muy esperanzador para un Barcelona que esta temporada no sabe lo que es ganar como visitante y que acumula tres partidos consecutivos sin vencer.

Esta es la lista completa de convocados, plagada de “niños”: “Ter Stegen, Dest, Araujo, Sergio Busquets, Riqui Puig, Dembélé, Memphis, Ansu Fati, Demir, Neto, Coutinho, Lenglet, Luuk de Jong, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Mingueza, Umtiti, Eric, Iñaki Peña, Nico, Gavi, Balde y Álvaro Sanz.