El empate a uno contra el Sevilla dejó una sensación agridulce en el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, como él mismo reconoció al final del encuentro. El punto conseguido en el Sánchez Pizjuán no le dejó satisfecho, pero se mostró “orgulloso” del equipo.

“Tengo una sensación agridulce. Teníamos que ganar, especialmente con un hombre más. Hay que estar más tranquilos cuando estamos con un futbolista más. En la primera parte, hemos estado muy bien, con personalidad. El equipo crece. Estamos bien en la presión alta, en la presión tras pérdida, en la circulación de balón. Necesitábamos una victoria para entrar en los puestos de Champions. Estoy orgulloso del equipo a pesar del empate. No hemos tenido fortuna. El equipo ha competido contra un gran rival. La imagen ha sido buena. Nos han pillado en la estrategia. Una pena no ganar. Me voy insatisfecho”, declaró el técnico.

Pese a esos elogios a su equipo, Xavi también destacó los errores que cometieron sus jugadores, a los que dio un pequeño palo y les acusó de “no entender el juego”: “Nos ha faltado paciencia y saber cuál es el momento adecuado para atacar. Nos ha faltado entender el juego. No creo que nos falte gol, creo que no entendemos el juego. Nos falta la madurez para ver qué necesitamos hacer. Elegimos mal”.