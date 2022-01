Mallorca - Barcelona: Le toca a Riqui Puig

El Barcelona viaja a Mallorca (el partido es el domingo 2 de enero a las 21:00) con lo justo por el covid y las lesiones y como siempre cuando una puerta se cierra para unos se abre para otros. El duelo se va a jugar sí o sí y Xavi (como todos los entrenadores de Primera, prácticamente) se las tiene que apañar para hacer un once competitivo en el que habrá jugadores poco habituales a los que el técnico azulgrana lanza un reto en plan: demostradme que me equivoco y que merecéis más minutos. En la lista de estos futbolistas lleva desde hace años Riqui Puig. En el Barcelona desde 2013, cuando era cadete, debutó en el primer equipo en diciembre de 2018 de la mano de Ernesto Valverde con 19 años, pero nunca ha llegado a hacerse un sitio de verdad. Ni con el «Txingurri» ni después con Setien ni no Koeman, especialmente con Koeman, que lo tenía en la lista de transferibles, ha gozado de oportunidades de manera continuada y siempre ha visto como otros futbolistas todavía más jóvenes que él, como Gavi y Nico, le adelantaban.

Carreras de relevos pic.twitter.com/sJR9xZZWFv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 1, 2022

Ya ha disputado 49 encuentros con el Barça (un gol), pero sólo en 12 ha sido titular, ninguno esta temporada. La llegada de Xavi parecía que podía cambiar la dinámica de la perla de Matadepera, pero de momento ha seguido igual. El nuevo técnico lo ha utilizado en tres de seis encuentros de Liga dándole 12 minutos (contra el Espanyol), 54 (Betis) y 14 (Elche). Para encontrar a integrantes de la plantilla con menos participación hay que mirar a Demir, que puede marcharse en enero, o Ilias, que es canterano. «Los que empiecen de inicio (ante el Mallorca) tienen una oportunidad. Cualquier minuto es una oportunidadad. Es un tema de rendimiento», explicó Xavi preguntado por Riqui. «Tiene talento para atacar centrales y llegar al área, y es capaz de hacer el último pase que necesitamos», le había piropeado antes, pese a apenas sacarlo a jugar. Esta vez tendrá que hacerlo, y acompañará en el centro del campo a Frenie de Jong y Nico.

De los que eran baja por covid se han recuperado Lenglet y Umtiti, lo que tampoco resuelve demasiado el panorama de Xavi, que tiene más problemas en las demás líneas y en defensa sólo le cojea el lateral izquierdo. El técnico ha completado la lista con futbolistas del Barcelona B: Ferran Jutglà (ya jugó, y marcó, contra el Elche y también participó ante el Sevilla), Álvaro Sanz, Arnau Comas, Mika Mármol, Guillem Jaime, Lucas de Vegas, Ilias Akhomach (tuvo 45 minutos ante el Espanyol) y Estanis Pedrola.