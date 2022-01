Ansu Fati ya tiene fecha de vuelta

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, confirmó que el delantero Ansu Fati, que afronta la recta final de su lesión en los isquiotibiales del muslo izquierdo, estará disponible para jugar la Supercopa de España que a partir del 12 de enero se disputará en Arabia Saudí. En la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado (18:30 horas) contra el Granada, el técnico catalán admitió que el delantero hispano-guineano “está muy bien”, si bien prefiere no forzar su reaparición contra el equipo andaluz ya que todavía no está al cien por cien. ”Su recuperación es una noticia espectacular para nosotros, es un jugador que es capaz de marcar diferencias, pero tiene que estar al cien por cien, y no queremos correr ningún riesgo. Está con buenas sensaciones pero preferimos reservarlo para la Supercopa”, desveló.

🔊 Xavi: "Queremos que Ansu Fati esté al 100%. En principio, mañana no estará disponible, pero estará en la Supercopa"#GranadaBarça pic.twitter.com/6LMaCkkwyo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 7, 2022

El jugador que sí que podrá jugar contra el Granada es Memphis Depay, que hace un mes sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral. Sobre el neerlandés, Xavi admitió que es posible que mañana entre en la lista de convocados, donde también podría entrar Ez Abde, quien se sumará al entrenamiento de este viernes tras superar la cuarentena por coronavirus.

Otro de los nombres propios de la comparecencia fue Philippe Coutinho, cuya cesión al Aston Villa se confirmó este mismo viernes. Sobre el brasileño, el preparador del equipo azulgrana apuntó que dice "mucho de él que haya decidido buscar minutos" en otro equipo.

La salida de Coutinho todavía no ha permitido inscribir a Ferran Torres, quien todavía no ha dado negativo por covid-19. En este sentido, Xavi subrayó que el director de fútbol, Mateu Alemany, trabaja “las 24 horas” del día para dar salida a jugadores que permitan aligerar la masa salarial y, así, poder inscribir al jugador valenciano. ”La salida de Coutinho es positiva para él. Ahora tenemos una ficha, pero necesitamos límite salarial”, reconoció.

Entre los planes de Xavi en este mercado de invierno destaca también la opción de dar ficha del primer equipo a los jugadores del filial Nico González, Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Ez Abde.

"Gavi y Nico son una realidad. 'Gavi' es internacional por España y titular para Luis Enrique, y no tiene sentido que jueguen en el filial. Nico acabará siendo internacional, y hay el tema de Abde que es importantísimo. Estaría bien tener a estos jugadores con ficha del primer equipo, pero tenemos que mirar muchas cosas", señaló.

Mientras el club trabaja para aligerar masa salarial en el mercado de invierno, el primer equipo se mide este sábado al Granada, tres puntos que el entrenador azulgrana calificó de "vitales y cruciales" para seguir en la lucha por los puestos de La Liga de Campeones.

Destacó Xavi el trabajo de Robert Moreno en el banquillo andaluz, con el que coincidió en la temporada 2014-15 cuando este era ayudante de Luis Enrique Martínez.

“Tengo muy buen recuerdo de Robert (Moreno), porque además de ganarlo todo ese año, Luis Enrique es una de las referencias mías como entrenador. Recuerdo muchas cosas de él, estoy muy agradecido con Robert, Rafel Pol y Joaquín Valdés. Creamos un ambiente bueno, costó al principio, pero ganamos un triplete”, recordó.

Tras el partido contra el Granada, el Barcelona ya tendrá la mente puesta en la semifinal de la Supercopa de España que el próximo miércoles disputará contra el Real Madrid.

En este sentido, Xavi se mostró optimista con la trayectoria de su equipo al asegurar que va “por el buen camino” para competir contra el conjunto blanco.