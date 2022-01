Emery llama mentiroso y ataca a Piqué por hablar del Real Madrid

Acarició la remontada y el triunfo el Villarreal pero Unai Emery se volvió a topar con una particular maldición. Nunca fue capaz de derrotar al ‘Cholo’ Simeone en 16 enfrentamientos y tampoco lo logró en un partido vibrante. La maravilla de Ángel Correa, con un golpeo repleto de clase desde el centro del campo, puso en ventaja a un Atlético de Madrid que se reencontró con concesiones defensivas desconocidas en el equipo que fue campeón de la pasada Liga. Kondogbia acabó salvando un punto que sirve de poco por la distancia de 16 puntos, con un partido menos, respecto al líder.

Emery habló después del partido de la actuación arbitral. “Lo de Piqué que sí fue mano y lo de hoy no lo fue. Ha empujado el balón con la cadera, no con la mano. Lo de Piqué sí fue penalti, y me duele que dijera que no en vez de callarse, no fue honesto e intentó engañar. Además iba dando lecciones, se mete en otros partidos y viene hablando de otros partidos. No somos honestos y leales, pero aquello fue penalti y Piqué no lo fue. Si ha pitado eso, pues lo tenemos que aceptar”.”, continuado con rotundidad acerca de las quejas del jugador del Barcelona sobre el penalti que le pitaron al Real Madrid en el choque contra el Valencia.

El entrenador del Villarreal ha añadido que su equipo merecía ganar, pero que no ha podido ser y que él no hubiese anulado el gol de Parejo. “El equipo ha sido muy competitivo y ha querido dar ese paso ante un rival fuerte. Tenemos que sentirnos satisfechos y seguir”, ha asegurado. Estaba contento: “La respuesta del equipo ha sido muy buena y la ejecución del plan con los jugadores convencidos también. Debemos ser capaces de tener una mentalidad competitiva más exigente y elevar la concentración. Son cosas que llegan con el tiempo y no son de un jugador, es cosa de todos. Venimos de casos de covid, como todos los equipos, y hemos acusado no poder preparar el partido algo mejor. Nos hemos encontrado con un gran rival que ha aprovechado sus pocas opciones”.

Considera que las ausencias son importantes: “Lógicamente, las ausencias las acusamos, pero tenemos alternativas para poder encontrar respuestas en el terreno de juego. Para eso está la plantilla. Hemos hecho un buen partido, controlado, ante el campeón de LaLiga”.

Pero ve bien al equipo: “Estamos en la Jornada 20. LaLiga es el torneo de la regularidad. Si estamos aquí es lo que merecemos hasta el momento, aunque ahora tengamos muy buenas sensaciones. Hay que ser regular y también tenemos una eliminatoria muy bonita ante la Juventus que nos mantiene muy concentrados”.