Dembélé, el otro fichaje del Barça

“Nos ha mostrado de lo que es capaz. Es un jugador diferente y especial y no hay muchos como él. Nos aporta muchas cosas en nuestro estilo de juego. No hay muchos futbolistas capaces de marcar la diferencia en el fútbol de hoy y él es uno de ellos. No sé cómo era el Dembélé anterior al mes de noviembre del año pasado, sé cómo es ahora y estoy muy feliz por ello”, fue el balance de Xavi después del tercer amistoso del Barça en la gira estadounidense y que se saldó con un empate (2-2) ante la Juve gracias a los dos goles de Dembélé.

El partido ante la Juventus era su turno como titular en el costado derecho del ataque tras dos partidos brillantes del brasileño Raphinha, y el francés lo aprovechó con dos golazos. Tras el partido de Dembélé está claro que la banda derecha será la principal amenaza del ataque del Barça. Él fue fiel a su estilo en los dos goles. Encaró, regateó y disparó cerca del área pequeña. También generó peligro con tiros desde fuera del área y asociándose en últimos pases.

Y es que la continuidad de Dembélé era uno de los objetivos primordiales para Xavi desde su llegada al Barça. El contrato del extremo acabó en junio y era libre de irse gratis. El Barcelona lo quiso renovar en enero, pero él se negó y generó una crisis que acabó con él sentado en la grada en los partidos contra el Alavés en Liga y contra el Athletic Club en Copa. Sin renovar, volvió a jugar y terminó la temporada rodeado de incógnitas hasta que firmó su continuidad por dos campañas más.

Dembélé llegó al Barça hace cinco años gracias en parte a los 222 millones que el PSG pagó por Neymar. Su trayectoria en el Barça ha estado marcada por las lesiones. Las enormes expectativas generadas desde el principio no se han concretado por los problemas físicos derivados de una vida y un entorno desordenados. Con 25 años todavía puede convertirse en el jugador que siempre ha prometido ser y Xavi está convencido de que puede ser uno de los mejores del mundo en su puesto.

El interminable historial de lesiones parece haber quedado atrás. Después de fichar en verano de 2017, en su tercera aparición sufrió su primera lesión grave ante el Getafe. Según la web especializada «Transfermarkt» ha estado 695 días de baja y se ha perdido 102 partidos desde que viste de azulgrana, siendo un futbolista que venía sin problemas físicos del Borussia Dortmund. La temporada pasada también la empezó tarde por unos problemas en la rodilla, pero desde enero jugó con continuidad.

En la madrugada del domingo tendrá otra oportunidad en el último partido de la gira americana ante el New York Red Bulls en la Gran Manzana.